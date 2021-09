Infonavit: qué es la Subcuenta de Vivienda y cómo obtener ese dinero

Si ya eres pensionado podrás solicitar de forma rápida y segura la Devolución de tu Subcuenta de Vivienda en tu Cesi más cercano o desde Mi Cuenta Infonavit con tu e-firma. (Foto: Twitter/ @Infonavit)

La Subcuenta de Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un recurso que se genera con los fondos de aportaciones que da el empleado durante el período que laboro.

De acuerdo a la página web de Infonavit, la Subcuenta de Vivienda es el ahorro que se va generando con “las aportaciones que tu patrón realiza al Infonavit cada bimestre, por lo que es importante revisar y confirmar el salario diario integrado con el que tu patrón te tiene registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

La cantidad que se ahorra corresponde al 5% del salario, es decir, lo de tu sueldo más prestaciones. Se entrega la cantidad de dinero hasta el retiro del trabajador.

Infonavit informa en sus redes sociales que todos los trámites son gratuitos y personales. (Foto: Twitter/ @Infonavit)

Requisitos para retirar dinero de la Subcuenta de Vivienda 1992

Si comenzaste a laborar entre 1992 y 1997 el ahorro corresponde a lo que se haya entregado de rendimientos hasta el momento de tu retiro. Los requisitos principales para poder obtener tu dinero son:

-Tener 65 años o más.

-Estar registrado en una Afore.

-Solicita tus ahorros en la Afore en la que estés registrado. Entra a la página de Consar para informarte sobre los pasos a seguir.

-Y generar una cita para solicitar la devolución de tu ahorro en Mi Cuenta Infonavit. En esta misma solicitud, el Infonavit también te devolverá todo lo que hayas ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda 1997.

Las personas que ya están pensionadas pueden agilizar su trámite con los dispositivos móviles para validar datos biométricos. (Foto: Twitter/@Infonavit)

Requisitos para retirar dinero de la Subcuenta de Vivienda 1997

Si empezaste a trabajar en 1997 y tu cuenta de Infonavit se creó a partir del 1 de julio de ese año se te entregará el ahorro que hayas generado con las aportaciones que hizo tu patrón hasta el momento de tu retiro. Lo que se te pedirá para poderlo retirar es:

-Contar con dictamen de pensión expedido por el IMSS con fecha posterior al 1° de julio de 1997.

-No tener un crédito del Infonavit vigente.

-Si estás en proceso de aclaración de homonimia, es necesario concluirlo antes de iniciar el trámite de retiro.

-Realizar tu trámite en el Infonavit o en tu Afore.

En los Centros de Atención a Pensionados y Devoluciones (Capde) se atiende a los pensionados que estén interesados en solicitar la devolución de su ahorro en la Subcuenta de Vivienda. (Foto: Twitter/@Infonavit)

Asimismo, si cumples con todos los requisitos es indispensable que programes una cita con tu cuenta Infonavit a través de su página web (https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/) para seguir con el trámite o llamar al 800 008 3900 para aclarar tus dudas.

Los documentos que debes llevar a tu cita son: número de solicitud y número de cita; número de Seguridad Social (NSS); RFC; CURP; un número de cuenta bancaria; original y copia de alguna identificación oficial vigente con fotografía (INE, IFE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula profesional); y original y copia de tu estado de cuenta bancario con CLABE.

De igual forma, si has presentado una demanda laboral o un amparo indirecto con resolución a favor se te pedirá que lleves original y copia del laudo del juicio con carátula, resolución y firmas. Por otra parte, si no has tenido resolución de la demanda tendrás que llevar original y copia del desistimiento de tu demanda o amparo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o juzgado.

Los datos biométricos ayudan a identificar características físicas o fisiológicas de una persona como la huella digital, el rostro (reconocimiento facial), la retina y más. (Foto: Twitter/@@Infonavit)

Si eres beneficiario legal de algún trabajador que ya haya fallecido podrás tener la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda sin necesidad de algún documento de la designación.

Finalmente, en caso de no ser beneficiario legal (cónyuge, descendiente, ascendiente o concubina) y no se cuenta con el dictamen de pensión del titular finado(a) se requiere acreditar la situación por medio de una resolución de designación de beneficiarios emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

SEGUIR LEYENDO: