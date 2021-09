AMLO dio más muestras de su creciente respaldo a Claudia Sheinbaum

AMLO y la jefa de gobierno inauguraron bancos en tres alcaldías de la capital del país (Foto: Cuartoscuro)

La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México tuvo tintes de respaldo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien parece su protegida rumbo a la sucesión de 2024 y suma puntos para la candidatura con cada evento oficial.

Desde el pasado viernes en Xochimilco, el tabasqueño y la capitalina intercambiaron halagos a su desempeño en la administración pública. No es la primera vez que ambos se reconocen aliados, pero en los últimos meses el apoyo se ha visto más cercano.

Y eso fue reiterado este 29 de septiembre en la visita a tres alcaldías con la inauguración de Bancos del Bienestar de por medio. Pues incluso en el acto de Tláhuac, López Obrador alzó la mano y señaló a Sheinbaum como quien debía llevarse el reconocimiento de apoyo que gritaban simpatizantes a la distancia. La imagen es contundente.

Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero fueron las demarcaciones elegidas (Foto: Twitter/ClaudiaShein)

Todo comenzó alrededor del medio día en Gustavo A. Madero, donde la jefa del gobierno capitalino atribuyó que los programas de Bienestar de la administración federal acercan derechos para ciudadanos históricamente marginados.

“Venimos luchando desde hace mucho tiempo y para nosotros esta transformación es parte de lo que representamos en la ciudad”, comentó Sheinbaum.

El presidente correspondió a la morenista, del mismo partido que fundó y con el cual ambos llegaron al poder. López Obrador destacó que los programas sociales a jóvenes, personas con discapacidad y pensión a adultos mayores son un sueño convertido en realidad por el bien del pueblo.

En Tláhuac AMLO levantó la mano a Claudia Sheinbaum para obtener el reconocimiento de simpatizantes (Foto: Cuartoscuro)

Siempre es un gran placer, una gran satisfacción recorrer las comunidades, los pueblos, los barrios, las colonias de la Ciudad de México, porque esta es una ciudad muy solidaria, muy fraterna; además, bien gobernada por Claudia Sheinbaum

Después el protocolo: corte de listón, la entrega de una tarjeta a la ciudadana María Elena Salas López, el himno nacional y los aplausos. La directora de los Bancos de Bienestar, Diana Álvarez Maury, pronunció el discurso que habría de repetir en las dos presentaciones siguientes sobre la falta de sucursales en comunidades lejanas y la cobertura impulsada por el gobierno federal con 2,700 instituciones bancarias.

En Gustavo A. Madero, por ejemplo, un total de 245 mil beneficiarios podrán cobrar sus apoyos a través de unidades como aquella que fue inaugurada este miércoles.

La jefa de gobierno aseguró que la administración federal invierte alrededor de 20 mil millones de pesos en apoyos en la capital (Foto: Presidencia de México)

Alrededor de las 16:00 horas, en Tláhuac, AMLO fue breve, lo mismo que Sheinbaum. Esta alcaldía fue golpeada por el derrumbe de un paso elevado de la Línea 12 del Metro la noche del 3 de mayo de este año; la tragedia sumó 26 personas muertas y un centenar de heridos.

Los dos morenistas agradecieron al Ejército por habilitar sus hospitales para la atención de COVID-19 en la ciudad más afectada del país. También reconocieron a los ingenieros militares, quienes se encargan de construir los Bancos de Bienestar.

“Y aprovechando que estamos en Tláhuac, no puedo dejar de mencionarlo, decirles a los habitantes que estamos trabajando para que se restablezca la Línea 12 del Metro”, recordó la jefa de gobierno. “Estamos esperando ya que en las siguientes semanas puedan ustedes comenzar a ver ya la reconstrucción”.

El mandatario aseguró estar bien representado en la Ciudad de México (Foto: Presidencia de México)

El presidente se sumó a los elogios para quienes ha considerado su principal sostén: las Fuerzas Armadas. También respaldó a la doctora Sheibaum Pardo en el tema del Sistema de Transporte Colectivo, pues él intervino para que la constructora del magnate Carlos Slim hiciera reparaciones, según se ha prometido, sin cobros adicionales.

“Vamos a respaldar al gobierno de la ciudad para que a más tardar en un año esté rehabilitada de nuevo la Línea del Metro de Tláhuac”, aseguró López Obrador.

Fue en este evento que el mandatario levantó la mano a la titular del Ejecutivo en la Ciudad de México. A lo lejos, decenas de personas coreaban gritos de aliento.

López Obrador reiteró que Sheinbaum le aligera la carga en el gobierno (Foto: Presidencia de México)

Para cerrar su gira, AMLO acudió a Santa Cruz de Meyehualco, Iztapalapa, donde obtuvo los votos necesarios para ser jefe de gobierno en el año 2000. Recalcó que esta demarcación fue clave para su triunfo local ante la propuesta de cambio presumida por el Partido Acción Nacional, que acabó con siete décadas del Partido Revolucionario Institucional con el arribo de Vicente Fox.

El tabasqueño acusó que los blanquiazules representaron lo mismo que sus antecesores, pero superada esa intervención, volvió para reafirmar su apoyo a Claudia Sheinbaum.

“No visito con mucha frecuencia las ahora alcaldías, porque me siento bien representado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y ¿para qué voy a venir tan seguido a Iztapalapa, si aquí está Clarita Brugada? Me ayudan mucho, me quitan la carga y vamos a seguir juntos, hacia adelante”, aseveró.

Rumbo a la sucesión presidencial de 2024, el presidente ya tendría candidata (Foto: Gobierno de México)

El 5 de julio pasado, López Obrador destapó a sus posibles sucesores, entre quienes destacó a Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía Tatiana Clouthier; así como al embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma; el representante ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente; y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum parece aventajar al senador Ricaerdo Monreal, quien alzó la mano, y al canciller Ebrard, en las preferencias del presidente, pues ella ha sido invitada a numerosos actos públicos, incluso fuera de la Ciudad de México, y calificada como gobernante “de primera” por el mandatario. A tres años de las elecciones, la disputa interna en el bando oficialista ya parece definida.

