Ricardo Monreal también buscará la candidatura presidencial de Morena en 2024

(Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, senador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reconoció que tiene todas las intenciones de convertirse en el candidato presidencial de su partido en 2024. El político dijo contar con la experiencia necesaria para sostener dicha aspiración y aunque, también advirtió que aunque no fuera el favorito, eso no lo detendría de iniciar la carrera rumbo a la silla presidencial.

“Soy un hombre serio, un político formado en la calle, ha sido mi vida siempre de adversidades, nunca ha sido cómodo y no me autoengaño; creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena, que a pesar de no ser preferido y excluido, de que puedo dar mejores resultados”, declaró este martes entrevistados por el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Y es que, como bien apunta, la carrera por buscar la sucesión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al menos al interior de su movimiento, se ha adelantado un par de años. Ya suenan los probables presidenciales, y algunos de ellos ya se destaparon incluso. Tal es el caso de Monreal, o del mismo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien muchos ven como una especie de delfín del actual mandatario.

Por su parte, el actual dirigente de la bancada morenista en el Senado insistió en que su experiencia construida a los largo de su historia, será su mejor carta de presentación, subrayando que espera “ganar a la buena” esa candidatura, sin pelearse con nadie.

“Nunca me voy a pelear con nadie, pero sí voy a buscar a sectores de buen fe que quieran profundizar la vía democrática del país, que generen un proceso de cambio y que haya un proceso de reconciliación en todo el país”, dijo a dicho medio.

Por mientras, señaló Monreal, desde la Cámara alta se enfocará en sacar adelante las leyes reglamentarias de la revocación de mandato, lo cual podría ocurrir este jueves.

Asimismo negó rotundamente que tenga diferencia alguna con la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ahora fungirá como presidenta de la Mesa Directiva del Senado, por lo que garantizó que, al menos de su parte, no habrá ningún obstáculo o contratiempo para la legisladora.

Monreal fue cuestionado sobre si la llegada de Sánchez Cordero al Senado es una ‘señal’ de que perdió la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No soy ‘monedita’ de oro; hay quienes piensan de manera distinta y ahora que está la campaña anticipada a la sucesión se generan descalificaciones, rumores, opiniones negativas, pero estoy tranquilo”, aseguró en entrevista con Grupo Fórmula.

Información en desarrollo