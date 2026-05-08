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CFE 2026: cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz y qué documentos necesitas

Conoce los pasos esenciales para actualizar el contrato de luz sin perder tiempo ni incurrir en problemas legales

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Según información oficial, el trámite puede realizarse de forma presencial en los centros de atención, así como a través de canales digitales. (CFE)
Según información oficial, el trámite puede realizarse de forma presencial en los centros de atención, así como a través de canales digitales. (CFE)

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene procedimientos claros para el cambio de titular en el recibo de luz en México.

Según información oficial, el trámite puede realizarse de forma presencial en los centros de atención, así como a través de canales digitales.

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El cambio de titularidad es necesario cuando el responsable del contrato de suministro eléctrico ya no coincide con el usuario del servicio, por motivos como compra-venta de inmueble, fallecimiento del titular anterior o cesión de derechos.

Para solicitar el trámite es indispensable presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y un documento que acredite la propiedad o posesión legal del inmueble.

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La CFE acepta documentos como escrituras, contratos de arrendamiento, carta de posesión o resolución judicial, según cada caso.

Documentos indispensables para el cambio de titularidad

El primer paso es verificar que el contrato no tenga adeudos pendientes. Si la cuenta está al corriente, el usuario debe reunir todos los documentos requeridos y elegir el canal de atención (Imagen ilustrativa Infobae)
El primer paso es verificar que el contrato no tenga adeudos pendientes. Si la cuenta está al corriente, el usuario debe reunir todos los documentos requeridos y elegir el canal de atención (Imagen ilustrativa Infobae)

Para cualquier caso, la CFE solicita los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente del nuevo titular (INE, pasaporte o cédula profesional).
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
  • RFC del solicitante.
  • Fotografía reciente de la lectura del medidor.
  • Número de servicio de la CFE, disponible en el recibo de luz.

Según el motivo del cambio, se añaden documentos:

  • Compra-venta de inmueble: contrato de compraventa y constancia predial actualizada.
  • Arrendamiento: contrato de arrendamiento vigente y escrito dirigido a la CFE solicitando el cambio.
  • Fallecimiento del titular: acta de defunción, carta de solicitud y documentos que acrediten el vínculo o la propiedad.

Paso a paso: cómo realizar el trámite

El primer paso es verificar que el contrato no tenga adeudos pendientes. Si la cuenta está al corriente, el usuario debe reunir todos los documentos requeridos y elegir el canal de atención:

  • Presencial: Localiza la sucursal de la CFE más cercana en el sitio oficial o llamando al 071. Acude con la documentación y solicita el formato de cambio de titularidad. Entrega los papeles y espera la validación del personal.
  • En línea: Ingresa al portal oficial de la CFE, selecciona “Cambio de titularidad”, captura los datos del nuevo responsable, adjunta los documentos y envía la solicitud.

En ambos casos, la CFE revisa la documentación y actualiza el contrato en el sistema. La confirmación del trámite se entrega de inmediato en sucursal o por correo electrónico si se realiza en línea, con un plazo estimado de tres a cinco días hábiles para recibir el nuevo recibo a nombre del solicitante.

Procedimiento para el cambio de titularidad ante la CFE

El usuario debe acudir a una oficina de la CFE con los documentos mencionados o ingresar a la plataforma digital oficial para iniciar el proceso. Una vez presentada la solicitud y verificada la documentación, la CFE realiza el registro y emite un nuevo recibo a nombre del solicitante. El trámite no tiene costo en la mayoría de los casos, salvo que existan adeudos pendientes, los cuales deben ser cubiertos antes de completar el cambio.

La CFE indica que el plazo de respuesta es de uno a cinco días hábiles, dependiendo de la carga operativa y la validación de los documentos. Si el trámite se realiza en línea, el sistema notifica vía correo electrónico el seguimiento y la confirmación del cambio.

Casos especiales y consideraciones

Foto: Cortesía/CFE.
Para compras recientes de vivienda, se requiere la acreditación de la propiedad. El trámite puede ser solicitado por el nuevo propietario, arrendatario o cualquier persona con interés legítimo, siempre que presente la documentación adecuada. Foto: Cortesía/CFE.

En situaciones como fallecimiento del titular anterior, la CFE solicita el acta de defunción y documentos que acrediten el vínculo con el nuevo responsable.

Para compras recientes de vivienda, se requiere la acreditación de la propiedad. El trámite puede ser solicitado por el nuevo propietario, arrendatario o cualquier persona con interés legítimo, siempre que presente la documentación adecuada.

El proceso de cambio de titularidad en el recibo de la CFE es fundamental para evitar responsabilidades legales y mantener actualizada la información del servicio. La institución recomienda realizar el trámite a la brevedad ante cualquier cambio de ocupación o titularidad del inmueble.

La CFE aclara que el trámite es gratuito, pero si existe algún saldo pendiente, este debe liquidarse antes de completar el proceso. El tiempo de resolución puede variar: para trámites complejos, el cambio puede tardar hasta 20 días en reflejarse en el recibo.

Para mayor información y acceso a los formatos oficiales, la CFE pone a disposición su página web, el número de atención y módulos de servicio en todo el país.

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