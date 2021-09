Denise Dresser arremetió contra AMLO por llamar a feministas “conservadoras”

Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

Fue a través de un tuit que la politóloga Denise Dresser aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido rebasado por el feminismo, después de los comentarios que hizo sobre las mujeres que participaron en la marcha de este martes en el marco del Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, pues ha puntualizando que es un “movimiento conservador.”

“La única respuesta posible cuando un hombre, el presidente @lopezobrador_ llama “conservadoras” a las feministas que luchan por todos los derechos para todas. Cómo se nota que el feminismo es un tipo de reclamo/exigencia/oposición que él no entiende y lo rebasa.”

La politóloga arremetió contra AMLO por llamar "conservadoras" a las feministas. (Imagen: Twitter/ @DeniseDresserG)

Con un GIF de una persona riéndose fue como opinó sobre los señalamiento del jefe del Ejecutivo sobre mujeres quienes, asegura Dresser que, “luchan por todos los derechos para todas” y cómo López Obrador ha sido rebasado por el feminismo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el tabasqueño aseguró que: “Es un error demandar un derecho con el uso de violencia. Todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia (...) No veo bien el que se use la violencia. (...) La no violencia es una vía de lucha que funciona”.”

Y en este contexto, López Obrador cuestionó: “¿Qué es eso de que es una manifestación y lleven marros? ¿Y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes? Todo eso, en vez de ayudar a los movimientos, o a las causas, las afecta”.

López Obrador cuestionó: “¿Qué es eso de que es una manifestación y lleven marros? ¿Y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes? Todo eso, en vez de ayudar a los movimientos, o a las causas, las afecta." (Foto: Reuters/ Toya Sarno Jordan)

Por otro lado, aseguró que estas demostraciones de violencia son un “fenómeno nuevo” y señaló que su origen está relacionado con el inicio de su gobierno, por lo cual, declaró, desconfía de su autenticidad.

Pero no es la primera vez que el presidente de México se refiere de esta forma al movimiento feminista, pues el pasado 8 de marzo, el mandatario mexicano aseguró que los conservadores “ahora se disfrazan de feministas” , y se enojan porque se colocaron vallas en Palacio Nacional, de cara a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

“Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia. No queremos que se lastime ni se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”

No es la primera vez que el presidente de México se refiere de esta forma al movimiento feminista, pues el pasado 8 de marzo, el mandatario mexicano aseguró que los conservadores “ahora se disfrazan de feministas”. (Foto: EFE/José Méndez)

Otro de los personajes que criticaron al mandatario mexicano por la marcha del martes 28 de septiembre fue el presentador de El Pulso de la República, Chumel Torres quien criticó las acciones de la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de seguridad y protección de los recintos históricos.

Por medio de su cuenta de Twitter, el youtuber cuestionó “¿Quién es el autoritario?”, mientras compartió dos imágenes de diferentes movilizaciones sociales, con las cuales pretendió comparar el actuar de López Obrador con el de Enrique Peña Nieto respecto al derecho constitucional a la protesta.

El youtuber comparó a los ex mandatarios (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

En la primera se pudo ver cómo múltiples elementos de seguridad resguardaron Palacio Nacional durante la marcha por la despenalización del aborto este día. En la segunda, presumiblemente del sexenio del priista, se apreció cómo unas mujeres colocan consignas sin la intervención de elementos policiacos en la puerta de la edificación que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En tanto, al inicio de la protesta se informó que agentes antidisturbios e integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se encontraban resguardando las inmediaciones de Palacio Nacional, con el fin de evitar que se colocaran consignas en la fachada del recinto.

