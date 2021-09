Fue detenido el agresor de la maestra de la UAEMex que fue golpeada cuando daba clases en línea

Octavio Alonso G. L (Foto: Twitter@huichol19)

Elementos de la Policía de Investigación del Estado de México detuvieron a Octavio Alfonso “N”, identificado como el presunto agresor de una maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) mientras daba clases en línea.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los policías detuvieron a Octavio Alfonso, por su probable participación en el delito de violencia familiar, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, en donde quedó a disposición de un juez, para que determine su situación legal.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo, cuando Jacqueline, maestra de inglés de la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” perteneciente a la UAEMex, daba una clase en línea, cuando Octavio Alfonso “N” la interrumpió para ofenderla y reclamarle por utilizar su computadora.

Los alumnos, quienes grabaron la interacción completa y la subieron a redes sociales, estaban respondiendo a las preguntas que la profesora les hacía, cuando de repente, una voz masculina la interrumpió a base de insultos y gritos.

“¿Qué quieres, que te put**? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu put* madr*, me chingaste el put* ratón y todavía!”, dijo el sujeto.

Tras unos segundos de silencio, se puede escuchar cómo la profesora comienza a llorar y gritar. Momentos después, le pide a su agresor que la deje cortar su clase.

“¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, expresó entre llantos la maestra.

Finalmente, se escuchó que una de las alumnas le pregunta si se encuentra bien, pero ella ya no respondió y el video se cortó.

Después de que la grabación se viralizó, la UAEMex se pronunció ante la situación a través de un comunicado. En un oficio firmado por el rector, Alfredo Barrera Baca, rechazó la violencia que sufrió la docente y aseguró que se le estaba dando seguimiento al caso.

Posteriormente, algunos colectivos feministas identificaron al agresor como Octavio Alonso G. L., egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de Toluca (UVT). y quien era militante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, partido del que fue expulsado tras el escándalo.

En la página de Facebook de la preparatoria, docentes y alumnos se solidarizaron con la profesora y exigieron a la Universidad Autónoma del Estado de México actuar oportunamente ante este tipo de hechos, pues recordaron que en el 2019 la maestra de ballet, identificada como Sonia, fue asesinada por su esposo durante el ensayo de una obra de teatro. El cuerpo de la maestra fue localizado en el baño del Teatro de los Jaguares, en Toluca.

El pasado 24 de abril, la maestra Jacqueline acudido a levantar la denuncia acompañada de personal de la Oficina del Abogado General de la UAEMex y de la Coordinación Institucional de Equidad de Género para denunciar a su agresor, el cual fue detenido cinco meses después.

