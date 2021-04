Una profesora de la UAEMex daba clase en línea cuando fue agredida; sus alumnos grabaron al responsable

La maestra de la UAEM fue violentada durante su clase de inglés (Video: Twitter/JudithMedrano)

Jaqueline, una profesora de inglés de la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fue agredida por un hombre mientras daba clase en línea.

El pasado miércoles, los alumnos de preparatoria estaban respondiendo a las preguntas que la profesora estaba haciendo en inglés. Cuando de repente, una voz masculina la interrumpió a base de insultos y gritos.

“¿Qué quieres, que te putee? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre, me chingaste el puto ratón y todavía!”, dijo un hombre.

Tras unos segundos de silencio, se puede escuchar cómo la mujer comienza a llorar y gritar. Momentos después, le pide a la persona que la deje cortar su clase.

La maestra lamentó que sus alumnos escucharan la agresión (Foto: Shutterstock)

“¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, expresó entre llantos la maestra, en referencia a sus pupilos.

Pareciera que Jaqueline hizo todo en sus manos para terminar la lección y apagar la computadora, pues se escucha que el hombre la volvió a agredir por acercarse al ordenador.

“Deja mi computadora. ¡Carajo!, si no, te voy a dar en tu puta madre… ¡No te vuelvas a meter con mis cosas!”, gritó y después se escuchó un golpe.

Ella por su parte, respondió a gritos desesperados que la dejara cortar la clase. “¡No, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame nada más avisarles!”, se escuchó antes de que otra vez hubiera silencio.

Una de las alumnas le preguntó a la profesora si estaba bien (Foto: Shutterstock)

Finalmente, se escuchó que una de las alumnas le pregunta si se encuentra bien, pero ella ya no respondió y el video se cortó.

Después de que la grabación se viralizó en redes sociales, la UAEM se pronunció ante la situación a través de un comunicado. En un oficio firmado por el rector, Alfredo Barrera Baca, rechazó la violencia que sufrió la docente y explicó que ya se le dio seguimiento al caso.

“En atención a lo que indica el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género en la Universidad, se coordinaron las acciones de forma inmediata para ofrecer a nuestra compañera profesora: asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, agregó el comunicado.

Aunado a esto, el documento expresó que se dieron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para poder garantizar la seguridad de la profesora.

Una situación similar sucedió el año pasado (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

En octubre del año pasado estudiantes del Colegio de Bachilleres 9 “Aragón” pasaron por una situación similar. Sin embargo, esta vez era el profesor quien se escuchó que agredía a una mujer antes de comenzar su clase.

Las alumnas y alumnos denunciaron que previo a que iniciara su clase en línea de Física 3, con el profesor Cuauhtémoc Chiapa Monroy, escucharon los gritos de una mujer, quien pedía que no la tocara.

El video se difundió a través de la cuenta de Twitter Las Brujas del mar y en el que se describe parte lo ocurrido y añaden: “Este tipo es un feminicida en potencia”.

También se escucha que la mujer es golpeada y posteriormente, el profesor volvió a su lugar, saludó a los alumnos y desactivó el micrófono.

SEGUIR LEYENDO: