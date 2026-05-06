Moody´s cambia a negativa perspectiva crediticia de Sinaloa tras acusación de EEUU en contra de Rocha Moya

Las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya cobran factura en la perspectiva crediticia de Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa)

La tarde de este 5 de mayo, a solo unos días de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia al cargo de gobernador de Sinaloa tras las acusaciones del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se ha revelado que él y 9 sinaloenses más —entre funcionarios activos y exservidores públicos— tienen vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, la calificadora Moody’s Local México modificó la perspectiva crediticia del estado de Sinaloa de “Estable” a “Negativa”.

Al cierre de 2025, el uso de créditos de corto plazo por parte del estado fue equivalente al 28% de la deuda directa. Para marzo de 2026, Sinaloa no realizó nuevas disposiciones de créditos de corto plazo, aunque mantenía un saldo pendiente de 2 mil 216 millones de pesos. La posición de efectivo del estado representó solo 0.14 veces sus pasivos circulantes al cierre de 2025, lo que Moody’s identifica como un reto relevante para su perfil crediticio.

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Moody’s señala aumento en el riesgo de financiamiento para Sinaloa

Moody’s Local México advirtió que el cambio de perspectiva a negativa refleja un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento, principalmente bancario de corto plazo, tras la revelación pública de la acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos contra 4 funcionarios y 6 exservidores públicos de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia.

Yeraldine Bonilla es la nueva gobernadora interina de Sinaloa.

La calificadora consideró que la incertidumbre puede afectar la percepción de riesgo sobre el entorno institucional y operativo del estado.

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Moody’s describió como factores de preocupación:

La dependencia significativa de financiamiento bancario de corto plazo.

La limitada liquidez , ya identificada como uno de los principales retos crediticios del estado.

El posible deterioro de las finanzas estatales si se confirman restricciones legales o financieras adicionales.

Un entorno de financiamiento más restrictivo podría traducirse en presiones sobre el perfil de liquidez de Sinaloa, especialmente por su baja capacidad para absorber choques.

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Confirmación de calificaciones y advertencias para el futuro financiero

La calificadora afirma la calificación de emisor en A.mx, sustentada en el nivel total de endeudamiento y el desempeño operativo, que siguen siendo consistentes con ese rango.

Aunque el estado mantiene márgenes operativos positivos y una recaudación adecuada de ingresos propios, la perspectiva negativa limita la posibilidad de mejora en las calificaciones tanto de emisor como de deuda.

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Sobre los créditos respaldados con participaciones federales Moody’s mantiene la calificación en AAA.mx debido a la estructura de fideicomiso y los altos índices de cobertura del servicio de la deuda.

Rubén Rocha Moya fue acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Foto: Jesús Aviles / Infobae México)

Sin embargo, subraya que existe una relación directa entre la calidad crediticia del emisor y la presión sobre estos créditos.

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Escenarios que podrían impactar la calificación de Sinaloa

Moody’s Local México advierte que una baja en la calificación de emisor podría concretarse si:

El estado enfrenta limitaciones en el acceso a financiamiento.

Se observa un aumento significativo de los pasivos circulantes .

Se determinan sanciones que limiten o anulen el acceso al sistema financiero.

Hay restricciones en la capacidad institucional para recaudar ingresos propios o contener el gasto.

Se deteriora la transparencia institucional.

La disponibilidad y condiciones de financiamiento, así como cualquier desarrollo legal o institucional, serán factores que Moody’s continuará monitoreando para evaluar el perfil crediticio del estado.

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