Edwin Luna se solidariza con Christian Nodal por conflicto sobre su nombre: “Tiene un equipo que le va a ayudar a todo”

"Mis respetos a toda la familia, ya saben que los admiro. Admiro el talento de mis compañeros, ya en otras cosas a mí no me gusta que se metan en otras cosas y yo creo que a ellos tampoco”, afirmó Luna (Anayeli Tapia/Infobae)

Christian Nodal enfrentó una disputa legal tras perder el control de su nombre artístico.

Lo anterior ha abierto un debate público al que se sumó Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, quien declaró durante una entrevista para medios:

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“Le mando un abrazo. Mi compadre yo creo que tiene muchas cosas más que hacer y tiene un equipo bien grande que le van a ayudar a todo. Mis respetos a toda la familia, ya saben que los admiro. Admiro el talento de mis compañeros, ya en otras cosas a mí no me gusta que se metan en otras cosas y yo creo que a ellos tampoco”.

Sobre su trayectoria, Luna mencionó que desde el inicio de su carrera la compañía dejó claro donde tenía que registrar su nombre y todo quedó en manos de sus abogados.

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Disputa legal por el nombre artístico

Nodal se distanció de sus padres, eliminó contenido familiar en redes sociales y la familia mantiene el dominio legal de su nombre, imagen y producción musical. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El registro de la marca “Christian Nodal” quedó bajo la titularidad de su padre, Jaime González, quien lo renovó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en abril de 2026.

Esto impide a Nodal usar su nombre artístico en proyectos independientes, salvo autorización de JG Music.

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Nodal se distanció de sus padres, eliminó contenido familiar en redes sociales y la familia mantiene el dominio legal de su nombre, imagen y producción musical. Para recuperar la titularidad, el cantante tendría que negociar directamente y pagar una indemnización millonaria.

Registro de “El Forajido”

Ante la imposibilidad de explotar comercialmente su nombre, Nodal inició en abril de 2026 el trámite para registrar “El Forajido” como nueva identidad artística.

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El cantante también reestructura su presencia en plataformas digitales y busca desvincularse de JG Music.

Además, mantiene desde 2021 un litigio civil contra Universal Music por derechos de autor y regalías de sus primeros trabajos discográficos.

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Comparaciones entre Edwin Luna y Christian Nodal

Sobre los comentarios acerca de su uso del sombrero, Luna detalló que este elemento forma parte de la cultura de Monterrey (IG: @nodal // @edwinlunat)

En meses anteriores, Edwin Luna respondió a las comparaciones con Christian Nodal tras su reciente cambio de imagen en marzo de 2026, una situación que generó comentarios en redes y medios.

Durante una entrevista, Luna afirmó que considera naturales las comparaciones cuando un artista transforma su apariencia. Explicó: “Siempre que te atreves a hacer un cambio, va a haber comparación. Siempre va a suceder, sea en lo que sea”.

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El vocalista de La Trakalosa de Monterrey subrayó la importancia de la autenticidad y sostuvo que, pese a ciertas similitudes externas, “la esencia de cada compañero, artista o de tu servidor, eso es lo que al final no se pierde y lo que no se puede imitar”.

Sobre los comentarios acerca de su uso del sombrero, Luna detalló que este elemento forma parte de la cultura de Monterrey:

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“El sombrero, la bota, el cinto vaquero. Yo soy una persona que me encanta montar a caballo, o sea, venimos de otra cultura”.

Destacó que su transformación física comenzó por motivos de salud, pues bajó de peso debido a problemas de tiroides y posteriormente decidió realizarse un injerto capilar y prestar más atención a su bienestar general.

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A raíz de este proceso, Luna notó cambios en su imagen personal, como el crecimiento de bigote y barba por primera vez en su vida.

Compartió que sus hijos le sugirieron probar este nuevo aspecto: “En los treinta y ocho años de edad que tengo, jamás me había salido. Entonces, cuando empezó a brotar poquito, mis hijos fueron los primeros en decir: ‘¿Por qué no te lo dejas, papá? A ver si te ves diferente’”.

Luna reconoció a Christian Nodal como “un joven talentasazazo” y mostró respeto por su colega y la huella que ha dejado en el público.

Ambos artistas comparten el gusto por la música norteña y elementos estéticos como el sombrero, pero provienen de contextos distintos: Luna resalta la influencia de Monterrey y sus tradiciones, mientras que Nodal ha desarrollado un estilo propio que lo distingue entre las nuevas generaciones del género.