BTS en CDMX: horarios, objetos prohibidos y permitidos, accesos al Estadio GNP Seguros y todo sobre sus conciertos

BTS dará tres shows en el GNP. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

La euforia por el regreso de BTS CDMX despierta expectativas sin precedentes entre el público mexicano, pues la banda surcoreana presentará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

Quienes buscan acudir a los conciertos de BTS en la Ciudad de México deben tomar en cuenta el calendario oficial —7, 9 y 10 de mayo— en el Estadio GNP Seguros, donde las puertas se abrirán desde las 4:30 de la tarde. El acceso VIP será a las 3 de la tarde y el soundcheck para las armys que cuenten con este acceso será a las 4.

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Para entrar es necesario presentar el boleto digital de la app Ticketmaster, respetar el listado detallado de objetos admitidos y prohibidos, y consultar tanto rutas de acceso en transporte público como las restricciones para estacionamientos y reingreso.

Objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de BTS en la CDMX

. REUTERS/Kim Hong-ji/Pool EDITORIAL USE ONLY.

Para ingresar al Estadio GNP Seguros, es necesario cumplir una regulación precisa respecto a los objetos permitidos y prohibidos, con el objetivo de garantizar la seguridad y una experiencia adecuada para todos los asistentes.

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Entre los objetos permitidos se incluyen:

Lightstick Oficial (con baterías y baterías extras).

Peluches y llaveros.

Tubos para pósters y banners de hasta 33 por 13 cm.

Cartulinas de máximo 22 por 28 cm.

Banderas sin asta, de hasta 1 metro.

Celulares y cargadores/pilas portátiles.

Lentes de sol, sombreros y tapones para oído.

Maquillaje en polvo y pomada de labios/lipgloss cerrado.

Medicamentos recetados mostrando la receta vigente.

Cámaras no profesionales (desechables, Polaroid o con lentes menores a 15 cm).

Bloqueador solar en crema (no en aerosol).

Chicles en empaque cerrado.

Los objetos prohibidos abarcan:

Sustancias ilegales, drogas, cigarros electrónicos y vaporizadores.

Alimentos o bebidas externas, especialmente alcohólicas.

Cámaras profesionales, videograbadoras, grabadoras de audio y “selfie sticks”.

Perfumes, maquillaje líquido o en aerosol, y desodorantes no sólidos.

Cadenas largas, joyería con picos o hebillas voluminosas.

Encendedores, paquetes de cigarros, navajas y objetos considerados armas.

Casas de campaña, sillas, cobijas, paraguas, mochilas o bolsas mayores a 30 por 30 cm.

Mascotas, a excepción de animales de servicio para personas con discapacidad.

Disfraces inflables que requieran baterías y disfraces que obstruyan la visibilidad.

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No se permitirá el acceso a personas bajo efectos de alcohol o sustancias prohibidas. Tampoco se podrá permanecer o consumir bebidas alcohólicas en los estacionamientos. Todas las personas serán sujetas a revisión física antes de ingresar.

Accesos y logística para el ingreso al Estadio GNP Seguros

Vista aérea nocturna de un estadio moderno y vibrante, completamente iluminado con luces azules y moradas, que alberga un concierto de Yuridia y muestra el logo de GNP Seguros entre miles de asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio GNP Seguros cuenta con diversas rutas de llegada. Si eliges el transporte público, las estaciones de metro más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la línea café. El ingreso peatonal principal es por la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Para quienes lleguen en auto:

Pueden acceder a los estacionamientos mediante las puertas del Autódromo sobre Viaducto Río de la Piedad.

Existe entrada por la puerta 15 en eje 3 y Añil.

El acceso a estacionamiento prepagado se realiza únicamente por la puerta 12.

El estacionamiento tiene un costo de $400 por auto y estará disponible desde las 8:00 horas. No está permitido acampar ni permanecer en el estacionamiento tras ingresar al recinto. Se sugiere llevar solo lo indispensable y atender todas las indicaciones del personal de seguridad para agilizar el acceso.

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El boleto digital SafeTix, generado en la app de Ticketmaster, debe mostrarse directamente desde la aplicación; no se aceptarán capturas de pantalla ni boletos impresos, pues el código de barras es dinámico y cambia cada 15 segundos. Se recomienda almacenar el boleto en la cartera digital del celular y asegurarse de llevar suficiente batería.

Para ubicar la zona asignada, es necesario revisar la información del boleto: fecha, sección, fila, asiento y puerta correspondiente. Quienes hayan adquirido paquetes VIP recibirán un correo con instrucciones detalladas para recoger los beneficios.

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Recomendaciones y experiencias para el público asistente

Durante los días de concierto se contará con atención médica permanente a través de carpas ubicadas en distintos puntos del recinto. Además, existe una zona PCD entre los accesos C y D, y servicio de acompañamiento en silla de ruedas limitado al trayecto entre la puerta de entrada y el asiento asignado.

Las personas con discapacidad pueden ingresar con animales de servicio y, de ser necesario, pueden ser reubicadas para asegurar una experiencia adecuada para todos. En cuanto al clima, se estima que la temperatura máxima oscilará entre 26°C y 27°C y la mínima entre 13°C y 14°C, con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Se aconseja portar chamarra ligera, mantenerse hidratado y utilizar bloqueador solar en crema.

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La venta de mercancía oficial comenzará el 6 de mayo, de 10:00 a 18:00 horas, en la puerta 7 del Palacio de los Deportes y en la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los días de concierto habrá puntos de venta en las puertas exteriores y dentro del estadio, desde la apertura hasta el final del show.

Anticipar el arribo con tiempo suficiente, portar solo los objetos permitidos y seguir las indicaciones de acceso son factores que harán de la experiencia una jornada fluida, sin contratiempos y con mayores posibilidades de disfrutar cada momento del evento.

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