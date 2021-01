Fractura en el PAN: Gustavo Madero no coordinará al partido en el Senado por incumplimiento de Marko Cortés

Marko Cortés y Gustavo Madero Muñoz manifiestan diferencias por Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo Madero, senador con licencia del Partido Acción Nacional (PAN), informó a Marko Cortés, presidente nacional de ese partido político, que no lo considerara para coordinar el grupo parlamentario del blanquiazul en la Cámara Alta, pues al parecer hubo un incumplimiento en un acuerdo interno.

La noche de este martes 26 de enero, el ex presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República publicó en redes sociales que derivado de una falta en un compromiso no participará en lo señalado.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, explicó en su cuenta oficial de Twitter.

Gustavo Madero no participará como coordinador del grupo parlamentario del PAN (Foto: Twitter / @GustavoMadero)

Y es que Madero Muñoz había participado como precandidato para la gubernatura de Chihuahua; sin embargo, la militancia decidió que el mejor perfil es el de Maru Campos, alcaldesa del municipio capital, motivo por el cual, la facción perdedora estableció un acuerdo con el líder del partido para definir candidato del próximo presidente municipal en Chihuahua, pero, de acuerdo con lo declarado por el político, esto no ocurrió.

Las elecciones intermedias de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han mostrado complejas aún en periodos de precampaña, pues las estructuras de las coaliciones han acotado los puestos de elección popular en un contexto nunca antes visto.

Por un lado, Marko Cortés optó por formar parte de “Va por México” , una alianza de partidos que consta del PRI, PAN y PRD, en la que Sí por México, una organización civil liderada por empresarios, ha reiterado que también debe de haber participación de la sociedad civil para aspirar a puestos de representación pública; lo cual infiere en la cantidad de aspirantes que puede colocar el blanquiazul en las planillas electorales.

Gustavo Madero, senador del PAN, tratando de evitar que Rosario Piedra tome protesta como presidenta de la CNDH (Foto: Cuartoscuro)

Del otro lado, existe la presión de la coalición de Morena, “Juntos Hacemos Historia” , la cual está integrada por el partido del presidente, el PT, el PES y el PVEM, la cual se presenta como un adversario con un número de simpatizantes suficiente como para presentar competencia en la entidad.

Este contexto es el que definirá 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados y parecía, hasta el domingo 24 de enero, que el PAN tenía consenso en sus acciones, pues el legislador federal había aceptado el resultado de Campos Galván con diplomacia.

“Hoy terminamos la pre campaña. Reconozco que los resultados preliminares no me favorecen. Esperaré los resultados oficiales y como dijo Don Manuel Goméz Morín: ‘Que la derrota no paralice, sino instigue’, gracias a todos por su apoyo ”, expresó en Twitter.

Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, anunció la candidatura de Maru Campos (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, el presidente del partido no ha manifestado una respuesta de manera pública; pero cabe destacar que el anuncio de Maru Campos fue anunciado tanto en sus redes sociales como en un boletín oficial del partido como parte de la construcción de “un gran equipo”.

Existe otro punto a considerar en la selección de la alcaldesa, pues conforme a los avances en la investigación contra el ex gobernador César Duarte, el nombre de María Eugenia Campos Galván ha salido en distintas partes de la investigación, pues se le señala como una de las beneficiarias de la “Nómina Secreta” del ex priista.

La Nómina Secreta es el nombre que se le asignó a la entramada red de sobornos establecida por Duarte Jáquez para influir en funcionarios públicos sin importar su partido. Al respecto se debe de puntualizar que no existe un proceso abierto contra la panista.

