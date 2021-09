“Estoy preparado”: Ricardo Monreal se destapó para la presidencia de 2024

Ricardo Monreal señaló que toda su vida se ha preparado para asumir el cargo de presidente (Foto: Cortesía Senado)

El senador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, se destapó para contender por la presidencia de la República en la jornada electoral del 2024, para la cual también alzó la mano el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, el pasado mes de julio.

El coordinador de la bancada del partido guinda en la Cámara Alta del Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló en entrevista con el diario Código San Luis, que toda su vida se ha preparado para asumir el cargo y que considera que es la mejor opción para darle continuidad al movimiento de transformación política de la “Cuarta Transformación”, encabezado e impulsado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La entrevista exclusiva fue realizada durante la toma de protesta de Ricardo Gallardo Cardona como gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí para el periodo 2021-2027, convirtiéndose en el primer abanderado de la entidad federativa proveniente de una facción distinta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que es militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ricardo Monreal extendió sus felicitaciones a Ricardo "El Pollo" Gallardo, gobernador constitucional del San Luis Potosí (Foto: Cuartoscuro)

Durante su encuentro con la prensa, Monreal Ávila aseguró que se postulará una vez que se lance la convocatoria. “Estoy preparado, estoy en la plenitud de mi lucidez, de mi inteligencia y de mi experiencia. Creo que puedo profundizar el cambio y esta transición política que inició el presidente López Obrador. Puedo ser el mejor y el más auténtico continuador de este proceso democrático que está viviendo México”, apuntó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Mexicano.

Asimismo, el político morenista resaltó que, en su momento, se inscribirá y participará con las reglas que fije el partido guinda para para ganar la candidatura y, posteriormente, la presidencia de la República. Durante la entrevista, extendió sus felicitaciones a Gallardo Cardona y expresó que ser gobernador ha sido “lo mejor”, ya que el también abogado mexicano fue gobernador del estado de Zacatecas en 1988, época en la que abandonó las filas del PRI para unirse a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Le deseo suerte. No obstante que yo simpatizo con la doctora Mónica Rangel porque me parece que es una mujer valiente, extraordinaria... pero la gente decidió que fuera Ricardo Gallardo y debemos respetar la decisión popular (...) tiene la oportunidad de ser buen gobernador y convencer a la otra mitad que no votó por él. Yo confío en que va a ser un buen gobierno, tiene sensibilidad, tiene experiencia”, expresó Ricardo Monreal sobre su toma de protesta.

El ex gobernador de Zacatecas apuntó que esperará a la convocatoria para postularse como presidenciable en el 2024 (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

“¡Hoy arranca el cambio con la toma de protesta del Gobierno para las y los potosinos! Unidos y con mucho trabajo traeremos el bienestar de las familias. A partir de hoy, me pongo al frente de todas sus batallas”, escribió Ricardo “El Pollo” Gallardo en sus redes sociales para dar inicio a su mandato constitucional.

Respecto a su administración, Gallardo Cardona aseguró que ésta será “incluyente y plural”. Asimismo, indicó, en agradecimiento a las personas que votaron por él, que no le va a fallar a ningún sector de la ciudadanía, lo cual también involucra a las comunidades de pueblos originarios. Al evento acudieron, además de Ricardo Monreal Ávila; la líder de Morena en el Senado de la República, Olga Sánchez Cordero; David Monreal Ávila, gobernador constitucional de Zacatecas y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán.

