Roberto Palazuelos: el exitoso empresario que terminó la secundaria y preparatoria a los 41

Roberto Palazuelos, quien también es conocido como “El Diamante Negro”, se ha desarrollado, a lo largo de su carrera, en diversas áreas, como en la actuación, en la empresarial, en la política y el sector hotelero. El también abogado, es un hombre con gustos excéntricos, lo que ha llamado la atención de las personas.

El famoso actor y empresario es un hombre exitoso, pues es licenciado en derecho y, además, en 2020 recibió un doctorado honoris causa, por parte del Colegio Internacional de Profesionista C&C, por sus aportes al campo de la actuación y dirección cinematográfica.

Sin embargo, pocas personas saben que el Diamante Negro no estudió la secundaria y preparatoria cuando tenía que hacerlo, pues el actor obtuvo su certificado de ambos niveles educativos en 2008, cuando tenía 41 años. Cuatro años después, en 2012, logró concluir sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Tec Milenio campus Cancún.

Sin embargo, el empresario no necesitó estos estudios anteriormente, pues su habilidad para los negocios, hizo que tuviera una vida de lujos, llena de yates, autos lujosos, aviones privados y mansiones.

Palazuelos nació el 31 de enero de 1967, comenzó su carrera en el medio artístico en los años 80, apareciendo en papeles secundarios en telenovelas hechas por la televisora Televisa, de la cual, Emilio Azcárraga Jean es propietario.

Palazuelos es originario del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Sus padres son Roberto Palazuelos Rosensweit, de origen mexicano, y Maria Badeaux, de origen francés, con quien no lleva una buena relación. Aunque es el único hijo de la pareja, el empresario tiene cinco medios hermanos. Como ya se mencionó, comenzó su carrera artística en la década de los años 80´s, cuando apareció en filmes como Mariana Mariana, de 1987 y Don´t Panic, de 1988. Posteriormente, comenzó a aparecer en telenovelas. Con la que empezó a tener más popularidad fue con la telenovela de Muchachitas, de 1991. A partir de ahí comenzó a tener más participación en novelas como Carita de ángel, Salomé, Mañana es para siempre y Hasta el fin del mundo.

Para inicios de la década de los años 2000, Palazuelos apareció en el reality show Big Brother VIP, en donde se mantuvo casi hasta el final, pues fue uno de los últimos expulsados. Fue ahí en donde su compañero de reality y también conductor y actor, Omar Chaparro, lo bautizó como El Diamante Negro.

En 2004, Palazuelos contrajo matrimonio con Yadira Garza, una mujer alejada del mundo del espectáculo, y con quien tenía varios años de relación antes de llegar al altar. En 2005, tuvieron a su primer y único Hijo, Roberto Palazuelos Jr. Esta etapa de su vida, Palazuelos la mantuvo en perfil bajo, pues nunca dio de qué hablar, ni daba a conocer demasiado su vida privada.

Sin embargo, para 2017, Palazuelos anunció el final de su matrimonio, tras 12 años junto a Yadira.

Además de desarrollarse en el mundo de la actuación, es un exitoso hombre de negocios en el sector hotelero, pues es dueño de varios resorts en Tulum y Acapulco, y de acuerdo con el medio de noticias, La Neta, ha logrado amasar una fortuna aproximada de 25 millones de dólares.

A inicios de este mes de septiembre, Palazuelos declaró que buscaría ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo, en donde cuenta con algunos hoteles. Esto después de dar a conocer que deseaba incursionar el el mundo de la política y vario partidos políticos, según él, lo buscaron.

Fue en una entrevista con el programa De Primera Mano que el empresario confirmó esto, y dijo que estaba a un paso de convertirse en el candidato para la gubernatura de ese estado. Aunque confesó que recibió varias propuestas de partidos políticos, decidió apostar por Movimiento Ciudadano.

“Todavía no se hace oficial, se me acercaron varios partidos, no sólo Movimiento Ciudadano. Movimiento (el partido político) no postula políticos, postula ciudadanos y creo que ya la clase política de Quintana Roo debe ser renovada, el estado está endeudado, no están protegiendo la ecología y le tengo mucho cariño a esa tierra”, declaró Palazuelos.

Luego de esto, el partido negó, por medio de un comunicado, que el actor sea su candidato al gobierno de Quintana Roo y precisó que no habían tenido ningún acercamiento con Palazuelos.

