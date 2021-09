Roberto Palazuelos aseguró desconocer la razón por la que Andrés García quiere quitarlo de su testamento

Roberto Palazuelos aseguró que intentará hablar con Andrés García para resolver su nueva polémica (Foto: Captura de YouTube/Ventaneando)

Andrés García nuevamente se fue contra Roberto Palazuelos y aseguró que lo sacaría de su testamento, antes estas declaraciones el Diamante Negro reaccionó, sin embargo, dijo desconocer las razones por las cuales se molestó en esta ocasión su amigo.

Roberto Palazuelos protagonizó una nueva pelea mediática con Andrés García, pero aseguró que esta vez no tenía conocimiento de qué está sucediendo ya que su amigo no ha tenido comunicación con él.

“Ayer me enteré por la prensa, ignoro por qué esté molesto y le mando un abrazo muy grande”, dijo el actor a Venga la Alegría. Agregó que “él no me ha hablado a mí, yo lo vi hace cinco o seis días y no quisiera entrar yo en plática con la prensa, esto no se arregla con la prensa. Cuando hay una diferencia con un amigo o familiar lo hablo directamente con él, no con la prensa”.

El conflicto habría comenzado porque Roberto Palazuelos aseguró que ya tenía comprador para "El Castillo", propiedad de Andrés García (Foto: Instagram / @robpalazuelosbadeaux)

Debido a su cercanía con García, se mostró renuente a dar más declaraciones al respecto, pero dijo que intentará entrar en contacto con el actor para poder resolver sus diferencias, pues prefiere que la prensa no interfiera en su relación.

Aunado a ello aclaró que la última vez que se encontró con su amigo platicaron bien y Andrés no mostró algún tipo de molestia con él.

“Comí con él hace unos días en Acapulco y estaba muy platicador y todo muy bien. No sé qué lo haya molestado, yo he estado muy ocupado, y ahora que regrese a México lo buscaré. Asuntos familiares o amigos los trato con mi familia o amigos, cuando hable con Andrés ya sabré qué es lo que le molestó”, señaló el Diamante Negro.

Los actores disfrutaron de un día juntos hace una semana, pero ninguno de los dos habría puesto en evidencia que estuvieran molestos (Foto: Twitter / @robpalazuelos)

Esta pelea inició debido a que Palazuelos confirmó la venta de El Castillo, una de las más famosas propiedades de Andrés García, esto habría sido información desconocida para el protagonista de Buscando la muerte, pues reaccionó muy enojado cuando en el programa de Ventaneando fue cuestionado al respecto.

“No es cierto eso ¿a qué te refieres? [...] que no esté diciendo pendej*das, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, dijo.

Por las mismas razones García aseguró que retirará a Palazuelos de su testamento para evitar que los conflictos continúen generándose entre ellos. “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, comentó, por lo que Roberto dejaría de tener poder sobre las propiedades de su amigo.

Andrés aseguró que retiraría a Roberto de su testamento; él "Diamante negro" es albacea y heredero de gran parte de las propiedades de García propiedades (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Roberto Palazuelos había confirmado en el programa Hoy que El Castillo ya tenía un comprador y que ahora estaban en la etapa de la revisión de contrato, pero adelantó el acuerdo: “Se le va a ir pagando de mensualidades, lo cual se me hace más apropiado porque así Andrés se administra mejor y así podemos irle garantizando muchos años de abundancia para que un hombre que fue la leyenda que es y que tuvo el éxito que tuvo, mantenga el nivel de vida que siempre tuvo”, aseguró.

No es la primera vez que los actores protagonizan una pelea en medios, pero la ocasión anterior aclararon que todo se trataba de una broma.

