“No es ningún viejito”: Roberto Palazuelos admitió que a Andrés García le molesta que lo sobreproteja

Roberto Palazuelos es gran amigo de Andrés García desde que era muy joven (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Hace unas semanas Roberto Palazuelos reveló que el que fuera su gran amigo, el actor Andrés García, estaba planeando vender una de sus propiedades, la conocida como “El castillo”, esto derivado de las presuntas dificultades económicas que el veterano histrión ha presentado y que se han incrementado a raíz de la pandemia.

Ahora el actor y empresario conocido como el diamante negro confirmó que dicha venta quedó cancelada: “No sé ni por que se molestó, pero esa operación que se iba a hacer de ‘El Castillo’ ya la tenemos cancelada. Ya espero tener una oportunidad de hablar con él este fin de semana”, dijo Palazuelos en una entrevista para Chismorreo.

El villano de telenovelas como Muchachitas, aseguró que a García lo une un cariño sincero, por lo que jamás consideraría perjudicarlo, sin embargo señaló que su figura le impone tanto que lo respeta como el hombre maduro que es, cosa que a García podría incomodarle, por los supuestos tratos que recibe del empresario:

“Lo que siente Andrés ahí es que muchas veces lo sobreprotejo y lo que él dice es que él no es ningún viejito, pero muchas veces yo por el cariño que le tengo y por el conocimiento que tengo jurídico y lo visionario que soy en ciertas cosas pues me gusta ayudarlo”, añadió.

Los actores se conocieron cuando Luis Miguel y Luisito Rey formaron un grupo de amigos (Foto: Captura de YouTube/Ventaneando)

Palazuelos aseguró estar dispuesto a hablar personalmente con el actor dominicano que hizo carrera en el cine mexicano, para ofrecerle una disculpa: “Entonces hay veces que, pues uno no debe meterse en ciertas cosas, pero lo trato de ayudar. Si le molestó algo le pido disculpas, pero ya se la pediré yo”, añadió.

Cuando Andrés García mostró su molestia por la revelación de Palazuelos, incluso declaró que estaba considerarlo sacarlo de su testamento, asunto sobre el cual el también empresario hotelero no quiso abundar.

“Para mí fue una sorpresa muy grande que me pusiera en su testamento y puede sacarme y meterme cuando quiera. Desde que me metió no hubo más que problemas con sus hijos. Ya quisiera no tocar este tema porque son temas polémicos”, agregó.

El actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos en la presentación de su línea de ropa Papi Palazuelos en la Expo Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Esta pelea inició debido a que Palazuelos confirmó la venta de El Castillo, una de las más famosas propiedades del actor de 80 años, esto habría sido información desconocida para el protagonista de Buscando la muerte, pues reaccionó muy enojado cuando en el programa de Ventaneando fue cuestionado al respecto.

“No es cierto eso ¿a qué te refieres? [...] que no esté diciendo pendejadas, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, dijo.

Por las mismas razones García aseguró que retirará a Palazuelos de su testamento para evitar que los conflictos continúen generándose entre ellos. “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, comentó, por lo que Roberto dejaría de tener poder sobre las propiedades de su amigo.

En su faceta de actor, está por aparecer en la nueva serie "Perdiendo el juicio" (Foto: @robertopalazuelosbadeaux/instagram)

Por otra parte, uno de los anuncios más polémicos de los últimos meses se dio cuando el expresidente Vicente Fox y Roberto Palazuelos anunciaron su sociedad para comercializar los productos de la marca Paradise, con la que pondrán al alcance del público suplementos y “edibles” derivados de la planta de cannabis.

“Este negocio nuevo al que me estoy metiendo, que estoy en pañales, pero que seguramente será un negocio en el futuro. Estamos descubriendo todo lo que tiene esa planta, para la piel, ojos, gente que tiene cáncer, es maravilloso. Conocí a mis socios de Paradise y ellos me empezaron a meter. Es un negocio que lo veo muy a largo plazo. Yo creo que los climas de México son fundamentales para la marihuana y no nada más es con fines recreativos si no que tiene muchísimas propiedades que tenemos que seguir investigando”, dijo el actor a la emisión.

