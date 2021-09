El día que le dispararon a Andrés García en su propia casa y se salvó gracias a una columna

Andrés García cumplió 80 años en el mes de junio (Foto: Cuartoscuro)

Andrés García ha sido parte de la polémica, pues en la última semana el actor tuvo un mal entendido con Roberto Palazuelos por la venta de una de sus propiedades y también por su protesta contra la Asociación Nacional De Intérpretes (ANDI) pues aseguró que llevan años sin pagarle. Hace poco el actor reveló que en su casa ubicada en Acapulco, Guerrero, intentaron darle un disparo.

Fue en una entrevista con el programa Sale El Sol donde Andrés explicó los primeros detalles. “Me tiraron un balazo a mí, ahí está en esa columna. Yo creo que fue una cosa rara porque yo tengo un perro que muerde mucho a la gente y es el que cuida aquí, entonces venía alguien de visita y el perro se queda donde estoy yo”.

García fue el primero en disparar, pero contra su perro, porque es muy agresivo e iba a morder a la visita. “Salí con las visitas con la confianza de que el perro estaba aquí (en mi casa) y como no puedo caminar bien, el perro se salió calladito, y entonces iba a morder a la visita. Venía yo en las escaleras con dificultad y le tiré un balazo al perro, porque es lo único que le espanta y en eso oigo un balazo atrás de mí y como yo estaba en la escalera, el balazo dio en la columna”.

Este fue el impacto de bala que estuvo cerca de herir al actor (Foto: YouTube/Imagen Entretenimiento)

Cuando el actor volteó a ver de dónde vino el disparo observó que había unas personas muy cerca de su casa. “Volteo para atrás y se habían metido tres cabr*nes y yo al tirarle el balazo al perro, ellos creyeron que se los había tirado a ellos, yo ni los había visto. Ya los veo por aquí merodeando, alcancé a ver tres personas y les disparé de vuelta”.

El día de ayer el actor se fue contra el presidente de la ANDI, José Elías Moreno, por presuntos malos manejos y relató cómo inició el conflicto contra la asociación. “Vinieron dos grupos a pedirme por favor, con las autoridades, para que nos paguen, no nos está pagando la ANDI. Dije: ‘Dejen averiguarlo, no fuera a ser que estuvieran exagerando, que no fuera cierto’”, comentó Andrés para el programa Hoy.

Andrés García ha ido en contra de la ANDI ya que supuestamente sus regalías no le han sido pagadas desde hace cuatro años (Fotos: Instagram @joseliasmoreno // Captura de YouTube)

El artista conocido por su papel en Chanoc ha dejado claro que no busca que le paguen, sino que este asunto se resuelva, pues implica a más trabajadores del gremio. “el dinero no lo quiero, lo quiero meter a la cárcel, porque me lo den a mí no soluciona lo que no le han dado en años a otros actores que lo necesitan mucho. Me van a pagar, pero le van a pagar a todos, y los que se robaron se van a ir a la cárcel”.

García arremetió duramente contra el director de la ANDI. “¿Qué currículum tiene José Elías Moreno? Su papá era un gran actor, pero este qué carajos ha hecho artísticamente para estar encargado de la ANDI. Eso es lo que hay que hacer: no poner pend*jos a manejar instituciones que pertenecen a los actores”.

El artista mencionó que él no podría ir a la Ciudad de México por sus problemas de salud. “Que vaya y ch*ngue a su madre, así de claro. Yo tengo ya 10 años prohibido por los médicos, por mi presión alta, ir a México y ellos lo saben. Para esa razón me pidieron unas autorizaciones, unas claves de bancos, que las tienen”.

El actor ha asegurado que no quiere vivir más de 85 años para no depender de alguien (Foto: Captura de YouTube/Ventaneando)

En cuanto a su problema con Roberto Palazuelos, el artista reveló que quitará a Palazuelos de su testamento para evitar más conflictos. “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, por lo que el “Diamante Negro” dejaría de ser el responsable de la mitad de los bienes del actor de 80 años.

SEGUIR LEYENDO: