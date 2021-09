“No ha iniciado el proceso de purificación” en el Poder Judicial: AMLO

Foto: EFE/Mario Guzmán/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en la urgencia de concretar una reforma en el Poder Judicial, al poner referirse al fallo que obliga al gobierno federal a devolverle 1,000 millones de pesos a un contribuyente, algo que aseguró “me dolió hasta el alma”.

“Creo que en el Poder Judicial, con todo respeto, no ha iniciado un proceso de purificación, de limpia, que urge llevar a cabo en ese poder.. Acaban de autorizar, imagínense, que se les devuelvan mil millones de pesos, me duele hasta el alma, en los más profundo, a una contribuyente (porque) ganó un juicio. ¿Qué no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo? Porque en estos casos no actúan con cuidado... porque siguen amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia.. ese es el fondo, que ellos deberían de estar pensando siempre en la justicia.. es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente no piensan en el pueblo y mucho menos en los pobres”

“Es una élite. Entonces sí se requiere una reforma a fondo. Eso viene de tiempo atrás porque eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener el régimen de corrupción y privilegios. Sí se necesita una reforma, claro, sin injerencia del ejecutivo”, destacó.

Información en desarrollo...