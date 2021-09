López Obrador aseguró que reunión de la Celac ocurrió en ambiente de mucho respeto: “No tenemos problema con ningún gobierno”

(Foto: EFE)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizó el pasado fin de semana en Palacio Nacional, ocurrió en un ambiente de “mucho respeto”, y resaltó que a pesar de las críticas de algunos de sus adversarios por haber invitado a mandatarios con “ciertas posturas políticas”, México “seguirá invitándolos a todos”.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador insistió que México es respetuoso de todos los países y enfatizó que tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo.

“Nos fue muy bien en la reunión del Celac, estuvieron presidentes, ministros, en un ambiente de mucho respeto hacia México, hacia nuestro país y nosotros también muy respetuosos de todos los países y llevamos muy buenas relaciones con todos los países de América Latina, el Caribe y el mundo. Desde luego con Canadá, con EEUU es muy buena relación y es una política exterior ajustada a los principios constitucionales de no intervención, de resolución pacífica de las controversias. Vamos muy bien, no tenemos ningún problema con ningún gobierno”, recalcó.

López Obrador recalcó que México es libre, independiente y soberano, por lo que puede invitar a cualquier mandatario.

(Foto: especial)

“Llevaban mucho tiempo de no reunirse, con la pandemia, no podían reunirse, pero también por diferencias, y México es la casa de todos y agradecemos que nos tengan confianza para asistir. A algunos adversarios nuestros, que son nuestros amigos, no nuestros enemigos; no le gusta que invitemos a presidentes, a ministros de ciertas posturas políticas ideológicas… Nosotros invitamos a todos y somos libres, somos independientes, somos soberanos, no vamos a invitar a un grupo sí y a otros no, de ninguna manera y más de cuando se trata de los países de nuestra América, como decía Martí. Él decía nuestra América cuando se refería a los países del Caribe y de América Latina. Nosotros decimos América… eso de América para los americanos tiene que cambiar y tiene que convertirse en algo así como América es de todas y de todos los americanos”, enfatizó.

