Cerro del Chiquihuite: López Obrador ofrecerá casas a habitantes de “zonas de riesgos”

Habitantes del área fueron exhortados a desalojar sus viviendas ante el riesgo de otros posibles deslaves. (Foto: Twitter/MrElDiablo8)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el Gobierno Federal ofrecerá nuevas viviendas, en otras zonas, a personas cuyos hogares se ubiquen a las faldas Cerro del Chiquihuite y figuren como un riesgo para sus vidas; afirmó que no habrá cifra límite de damnificados a considerar.

“Hay casas que ya no pueden estar ahi porque es muy peligroso. ¿Qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes donde no corran riesgos; donde puedan vivir con tranquilidad. En donde se consiga el terreno, que vamos a conseguirlo, y las casas que sean necesarias (...) Lo más importante de todo es la vida”.

Para ello, mencionó, se dio la instrucción de realizar una valoración profunda de riesgos, de tal manera que se tenga un estimado de los terrenos y el número de construcciones.

El mandatario aseguró que esta medida fungirá como un estímulo para que las y los pobladores opten por movilizarse de la zona, la cual aún figura como de peligro debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad.

“No van a salir perjudicados, al contrario. Para que también tengan el estímulo y que puedan tomar la decisión porque a veces tienen que estar ahí corriendo los riesgos porque no tienen otra forma. No tienen a dónde ir”, expresó en su conferencia matutina.

Información en desarrollo...