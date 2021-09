AMLO insistió que no promoverá el juicio a expresidentes: “eso corresponde a los ciudadanos”

Fotografía de archivo en la que se observa al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió que su gobierno no promoverá que se juzgue a los expresidentes, a pesar de que hayan cometido delitos catalogados como de “lesa humanidad”, ya que eso es algo que -recalcó- deberán hacer los ciudadanos.

Al ser cuestionado en su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, sobre la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por un grupo de ciudadanos que exigen que el expresidente Felipe Calderón sea juzgado por los delitos cometidos en su llamada “Guerra contra el narcotráfico”, López Obrador aseveró que es un asunto en el que el Estado mexicano no debe inmiscuirse.

“Eso eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia, creo que el Estado no debe participar, creo que no debe haber un llamamiento del Estado y lo que hace hace falta es una resolución. A ellos corresponde, a nosotros no nos corresponde hacer un exhorto.. No vamos a poner una denuncia en contra de expresidentes”, enfatizó.

