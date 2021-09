AMLO balconeó a bancos y empresas que no pagaban impuestos con Felipe Calderón y Peña Nieto

Foto: EFE/José Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los nombres de algunos bancos que fueron beneficiados con la condonación en el pago de impuestos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) actuarían por la caída en los servicios de BBVA Bancomer ocurrido el pasado 12 de septiembre y que afectó a alrededor de 24 millones de usuarios; por lo que el mandatario recordó que ha mantenido su promesa de no modificar el marco legal con relaciona bancos, pero ellos deben cumplir con el pago de impuestos.

“Es una buena llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos informe que procede en estos casos.. la Secretaría de Hacienda y la Comisión”, señaló.

“Nosotros hemos mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a bancos, a financieras, fue un compromiso que hice desde la campaña, no cambiar las reglas y hemos cumplido y el propósito es que todos actuemos con apego a la legalidad, todos. En el caso de los bancos, que paguen los impuestos. Sobre esto sí hubo un cambio porque se canceló la condonación de los impuestos y era una vergüenza que los bancos no pagaran impuestos”, destacó.

El mandatario resaltó que en los gobiernos pasados los bancos fueron ampliamente beneficiados con la condonación de impuestos, mientras todos los demás contribuyentes sin excepción, tenían que pagarlos.

“(....) Y era legal, existía la condonación de impuesto y sobre eso quiero ampliarme un poco.. ya eso no sucede porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un obrero, un profesional tenga que pagar impuestos, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, todos y los bancos recibían el privilegio de que se les condonaban los impuestos. Así estaba la ley, el presidente podía ordenar la condonación, el secretario de hacienda”, señaló.

Fue entonces que López Obrador mostró una lista de algunas de las empresas que mayores beneficios recibieron en la condonación de impuestos en sexenios pasados.

“A Banamex le condonaron con Peña 10,824 millones (de pesos) y con Calderón 5,024. No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto”, aseguró el mandatario.

“Inbursa, 931 mdp con Calderón, pero con Peña 6,413.. en total 7,344 (millones de pesos). Bancomer 5 millones con Calderón pero con Peña Nieto 5,274 (...), en total, 5279 millones de pesos. HSBC, ahorita les platico la historia de lo que nos hizo en una ocasión… ‘ya lo pasado pasado’ diría la canción, pero no está de más, perdono pero no olvido… Con Peña 1,346 (millones de pesos) y con Calderón 956 (mdp) 2,302 (millones)”, reveló López Obrador.

Pero en la lista que mostró el mandatario también se vieron los nombres de otras grandes empresas que también fueron beneficiados en no pagar impuestos, como: Televisa con 20,488 mdp, Cemex con 12,775 mdp, Grupo Carso (10,292 mdp), ICA (7,027 mdp), Grupo Salinas (7,775 mdp), General Motors (6,230 mdp), Alfa S.A de C.V (4,090 mdp), Volkswagen (4,058 mdp) o Productos Roche S.A de C.V (4,005 mdp), entre otros.

López Obrador recordó que cuando era opositor al gobierno, su movimiento abrió una cuenta en el banco HSBC “para que la gente ayudara” con donativos en efectivo, pero de repente, la institución bancaria les canceló l a cuenta.

“Este banco cuando estábamos en la oposición, abrimos una cuenta para que la gente ayudara porque de eso nos íbamos a mantener, para mis gastos, para seguir recorriendo el país.. porque yo no tengo bienes, no vivo de rentas.. entonces la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta y de repente nos la cancelaron y así de manera arbitraria, por eso le agradezco mucho al que era dueño de Banorte, que ya falleció, Roberto González (...) me mandó a decir que su banco nos iba a abrir la cuenta, imagínense las que pasamos, para tener una cuenta”, rememoró.

El Jefe del Ejecutivo federal insistió que en su administración ya no se permite la condonación de impuestos a ninguna empresa.

“Ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos, entonces todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país, y que esté dinero le llegue al pueblo, le llegue a la gente”, apuntó.

