SEP: Aprende en casa se mantendrá todo el ciclo escolar 2021-2022

El programa de educación a distancia de Aprende en Casa impulsado por la SEP seguirá vigente para el ciclo escolar 2021-2022) (Foto: archivo EFE/Carlos Ortega)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que la estrategia de educación a distancia Aprende en Casa continuará todo el ciclo escolar 2021-2022 para los estudiantes que se mantienen en confinamiento o en plan mixto en sus clases.

La titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, señaló en una reunión con la coordinación general de Aprende MX que Aprende en Casa se quedará de forma permanente con el fin de que estudiantes puedan cumplir con los planes de estudio y conforme a los lineamientos dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por su parte el Director de Aprende en Casa, Juan José Sandoval Rodríguez, expresó que la estrategia se transmite de forma gratuita para otorgar el derecho a la educación básica a través de medios como páginas electrónicas, televisión, libros de texto gratuitos y radio con cobertura en las 32 entidades de la República.

La programación de Aprende en Casa será transmitida en diferentes medios como radio, internet, televisión y en canales de televisión de paga. (Foto: Aprende en Casa)

Enunció que la estrategia ha tenido 3 millones 802 mil espectadores, la programación se difunde a través de Canal Once para prescolar y primaria de las 7:30 AM a las 10:30 PM; para secundaria en Ingenio TV de las 8:00 AM a las 7:00 PM. En canales principales de paga de igual forma se transmite: Izzi, Dish, Sky, Axtrl, Megacable, Total Play y Star TV y en las páginas de internet aprendeencasa.sep.gob.mx; www.televisioneducativa.gob.mx, librosdetexto.sep.gob.mx y en el canal de Youtube de Aprende en Casa.

El Director de Aprende en Casa también explicó que estaciones de radio estarán transmitiendo en 31 lenguas indígenas y en español las asignaturas de vida saludable, lengua materna, educación cívica y ética en diálogo así como matemáticas para la educación primaria, con la ayuda de la Red de Radiodifusoras Comunitarias e Indígenas y del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Navegación en el portal Aprende en Casa

Juan José Sandoval compartió datos sobre las visitas en el portal de Aprende en Casa que registraron más de 4 millones 662 mil visitas en las que cada usuario se quedó alrededor de 5 minutos con 44 segundos. Hizo énfasis de que en el canal de YouTube y la página del programa hay contenidos para cada uno de los grados de la educación básica.

La estrategia de aprendizaje a distancia se realizará de forma incluyente ya que también le darán prioridad a comunidades lejanas y sin acceso a internet. (Foto: Twitter/SaludGuanajuato)

Por otra parte todos los estudiantes que decidan no acudir a clases en su modelo híbrido de aprendizaje no tendrán ninguna repercusión. Para eso lo estipularon en el Diario Oficial de la Federación que todos podrán disponer de sus clases desde la estrategia de Aprende en Casa con el fin de mantener un conocimiento contante y ´para brindar apoyo a quienes por situaciones del contexto de pandemia no puedan acudir a sus escuelas, lo cual establecieron en el artículo 84 de la Ley General de Educación:

“En la medida que es factible, el servicio público educativo continuó mediante el esfuerzo coordinado de todas y todos los actores sociales involucrados en la educación (...) la estrategia “Aprende en Casa”, que hace factible continuar el aprendizaje de forma equitativa, a través de grandes medios: los libros de texto gratuitos, la televisión, la radio para comunidades más apartadas e internet a través de varias plataformas, además de las diversas acciones desplegadas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con objeto de atender a las comunidades de atención prioritaria”.

