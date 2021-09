“Que le corten la cabeza al Ángel”: la ácida crítica de Fernández de Cevallos a los cambios en Paseo de la Reforma

Fernández de Cevallos criticó de nueva cuenta a AMLO (Foto: @DiegoFC / Twitter)

El ex candidato a la Presidencia de la República, Diego Fernández de Cevallos, volvió a lanzarse contra las acciones de gobierno que han tomado las administraciones de la Cuarta Transformación. En esta ocasión, la crítica fue por los próximos cambios que habrá en los monumentos que engalanan las glorietas de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

De acuerdo al mensaje que publicó el político, el Gobierno de México se ha dedicado a “falsear” y “juguetear” con la historia del país. Por lo cual, ironizó y recomendó cortarle la cabeza al Ángel de la Independencia para que sea sustituida por un personaje prehispánico, así como que la Diana Cazadora sea remplazada por una estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Si se trata de falsear la historia y juguetear con monumentos, propongo que le corten la cabeza al Ángel de la Independencia y le suelden la de Huitzilopochtli, que a la Diana le sustituyan la suya por la de Tartufo y que las ‘mañaneras’ sean en Teotihuacán”, redactó la tarde de este martes 14 de septiembre.

Pidió que las mañaneras se lleven a cabo en la zona arqueológica de Teotihuacán (Foto: Twitter/@DiegoFC)

Las declaraciones del militante del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron lugar luego de que la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara que el monumento en honor a la cultura olmeca, Tlali, ya no será el que sustituirá a la de Cristóbal Colón.

Durante la videoconferencia de prensa de este martes, la mandataria capitalina señaló que la decisión la tomará, como lo establece la ley, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas. Explicó que este organismo está conformado por integrantes del gobierno capitalino, historiadores, ciudadanos y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir. Para que no haya ningún problema, que no sea la jefa de Gobierno quien lo decida, pues lo ponemos, como lo establece la ley y los reglamentos, a la decisión de este comité de qué es lo que va a ir o cuál es la escultura de la mujer indígena que va a ir en este espacio”, redactó.

Claudia Sheinbaum cambió de idea con Tlalli (Foto: especial)

La decisión de Sheinbaum Pardo no sorprendió, debido a que al darse a conocer el modelo creado por el escultor Pedro Reyes para estar situado en una de las avenidas más importantes de la capital del país, comenzó la polémica en redes sociales, ya que algunos internautas consideraron que no representaba a la cultura olmeca.

“Y cuánto irá costar esa desgracia”, “Será muy buen escultor pero eso no es una cabeza indígena, parece mezcla de alíen y reptiliano con un toque de Wakanda”, “A poco los habitantes prehispánicos de América tuvieron contacto con los extraterrestres”, “El más contento con la estatua TLALI será Jaime Maussan”, “A mí me parece muy chida, el arte no le tiene que dar gusto a nadie. Al arte se le contempla”, fueron algunas de las reacciones.

Conviene recordar que la Glorieta de Colón fue blanco de diversas protestas durante varios años cada 12 de octubre, “Día de la Raza”, por lo que en 2020 el gobierno capitalino decidió retirar la escultura del navegador genovés. Ahora se plantea que sea trasladada al Parque América, en el exclusivo barrio Polanco.

