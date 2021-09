“Miserable secta”: Javier Lozano estalló por carta de Morena a Díaz-Canel

Javier Lozano se ha vuelto un ferviente crítico de la Cuarta Transformación (Fotos: Cuartoscuro)

El ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, estalló contra el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República mediante su cuenta de Twitter la tarde de este martes 14 de septiembre.

Lozano Alarcón señaló como un garrafal error que las y los legisladores del partido guinda hayan hablando en nombre del “pueblo mexicano”, por lo cual pidió que solo se refieran en nombre de su “miserable secta”. Asimismo, argumentó que él no se siente representado por los firmantes, a los cuales nombró como “inútiles”.

“Que no hablen a nombre del pueblo mexicano. Hablen a nombre de su miserable secta. Ustedes NO me representan. Bola de inútiles”, fueron las palabras que redactó en la red social.

"Bola de inútiles", las ácidas palabras de Lozano a Morena (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que durante las primeras horas del día las y los morenistas decidieron redactar una misiva para darle la bienvenida a México al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, luego de que se diera a conocer la invitación que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió con motivo de la conmemoración de las Fiestas Patrias.

Asimismo, se resaltó que la visita incluye la participación del jefe de Estado de la isla del Caribe en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), misma que se llevará a cabo en suelo mexicano porque nuestro país ostenta la presidencia pro tempore durante el 2021.

“La presencia de los mandatarios que conforman la CELAC, próxima a reunirse, constituye un acto más que favorece el acercamiento de los países de Nuestra América para fortalecer la interacción y el apoyo mutuos de los pueblos de esta Patria Grande, que avizoró Simón Bolivar, El Libertador”, se pudo leer en la carta que difundió el instituto político.

Morena envió mensaje al presidente de Cuba (Foto: Morena Senadores)

Sin embargo, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) no fue el único que se molestó con la acción de Morena. También mostró su desagrado la senadora del blanquiazul, Lilly Téllez, quien nombró a sus opositores como “bribones parasitarios”, a través de sus redes sociales.

“No involucre a los pueblos. Con esa visita solo se fortalecen los intereses económicos de ustedes: políticos bribones parasitarios que aplauden al tirano de Cuba @DiazCanelB”, redactó la representante del estados de Sonora.

Lilly Téllez cuestionó lo invitación de AMLO (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @lillytellezg)

Mientras que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa escribió una serie de tuits en donde se posicionó en contra de la invitación. Señaló que, durante su administración, él siempre fue abierto con las diferentes ideologías políticas y no solo se relacionó con un lado del espectro.

Además, criticó a la administración de Díaz-Canel por la manera en que se reprimió el estallido social que se esparció por Cuba desde el 11 de julio de este año. La principal queja del ex mandatario fue que Díaz-Canel venga a México y participe durante las fiestas patrias por el día de la independencia.

“El Pdte cubano Díaz Canet, encabeza un gobierno altamente represor, que ha asesinado opositores a la luz del día, y encarcelado injustamente a decenas más, periodistas y civiles, muchos incomunicados. Es inaceptable avalar eso, dándole trato privilegiado en nuestro Bicentenario”, acusó Calderón.

No obstante, usuarios de la red social no le permitieron a Felipe Calderón criticar la violencia de otros gobiernos sin recordarle la que se desencadenó en el país durante su propia administración, luego de que inició la estrategia de seguridad, mejor conocida como Guerra contra el narco.

