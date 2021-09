Entre firmas falsificadas y acusaciones: la polémica reelección de Marko Cortés en el PAN

Marko Antonio Cortés Mendoza, contador y político mexicano ha sido dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) desde 2018. (Foto: Twitter@MarkoCortes)

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección a la presidencia nacional del CEN del PAN, dio a conocer que el único aspirante que alcanzó las firmas es el actual dirigente nacional con licencia, Marko Cortés.

Según el anunció a través de sus redes sociales, Marko Cortés se presentó en la sede del partido para hacer oficial su reelección y continuar como dirigente del partido. Informó que contaba con el respaldo de 110 mil panistas que firmaron a favor de su proyecto.

Al haber reunido dicha cantidad de firmas, Cortés se posicionó como el único aspirante a la candidatura por la dirigencia del PAN, sin embargo, existen acusaciones en su contra respecto a irregularidades en cuanto a la obtención de las firmas.

Adriana Dávila, ex diputada panista y Gerardo Prieto Tapia, un economista tabasqueño, también contendieron por la presidencia del PAN. Sin embargo, no lograron reunir las 27 mil firmas necesarias para poder registrarse como candidatos. Todavía la noche del pasado lunes, ambos políticos se reunieron en un acercamiento para intentar que uno de los dos declinara en favor del otro y así habría otro candidato para la dirigencia además de Marko Cortés, pero su proyecto no prosperó.

Los panistas acusaron que hay una manipulación del padrón de militantes a favor de Cortés Mendoza. (Foto: facebook.com/DiputadosPRD64)

“Hicimos hasta el último esfuerzo”, señaló Dávila Fernández, quien entregó a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN) del PAN 19,600 firmas de militantes panistas, contra las 110 mil que registró Marko Cortés.

Por su parte, Prieto Tapia no acudió ante la Comisión pero también acusó irregularidades a través de un video en sus redes sociales.

Ambos presentaron impugnaciones por la serie de irregularidades que, según refirieron, detectaron durante la contienda y la recolección de firmas.

También dijeron que se ha tratado de una simulación para beneficiar con las firmas a un solo candidato con todos los recursos económicos y humanos con que cuenta el PAN a nivel nacional. Asimismo, acusaron que hay una manipulación del padrón de militantes a favor de Cortés Mendoza, además de supuestas amenazas en contra de funcionarios respecto a quitarles sus empleos de no apoyar la dirigencia del panista.

También Adriana Dávila acusó “No es democracia tampoco contar con un árbitro electoral interno que en lugar de garantizar un proceso equitativo, un piso parejo, para quienes aspiramos a dirigir el partido, ha preferido quedarse en la comodidad de la inercia que ha invadido al partido. Una Comisión Electoral que no está a la altura del cargo y solo se ha prestado a cumplir con el “encargo” de la simulación. Esta CONECEN ha permitido, ha dejado pasar y lo más grave, ha callado ante todo tipo de atropellos y delitos electorales. Su silencio cómplice, es también el resultado del partido que hoy tenemos”.

Según señalan, todos los recursos humanos y económicos a nivel nacional del PAN fueron usados a favor de Marko Cortés. (Foto: FB/Mauricio Kuri)

Los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Guanajuato, Diego Sinhue; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Durango, José Rosas Aispuro; Chihuahua, Maru Campos, respaldaron el registro de Cortés con su firma.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el mandatario saliente de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis respaldaron a Cortés. Otros que se sumaron fueron el expresidente Vicente Fox, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales electos, líderes como Gustavo de Hoyos y militantes del partido.

Finalmente Dávila señaló que “no está buscando chamba” por lo que no aceptaría puestos que le sean ofrecidos. Por el contrario refirió que tiene dos opciones: continuar con la simulación democrática como en ocasiones pasadas o presentar un frente con quienes le otorgaron su firma.

SEGUIR LEYENDO: