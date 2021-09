“Vergüenza nacional”: Gabriel Quadri despotricó contra AMLO por visita de Miguel Díaz-Canel

Gabriel Quadri criticó la visita del presidente cubano en el marco de la celebración por los 211 años de la Independencia de México (Fotos: Twitter @g_quadri // Cuartoscuro)

El diputado panista Gabriel Quadri, nuevamente se pronunció en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de sus redes sociales y, desde su cuenta oficial de Twitter, manifestó su desacuerdo sobre la visita extendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Entre las figuras políticas que han criticado la visita del primer mandatario del país caribeño se encuentran el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), que rechazó contundentemente “sus saludos y su presencia”. En este sentido, Quadri de la Torre se sumó a las críticas y calificó al mandatario como “la cabeza visible de la dictadura más nefanda de América”.

“Debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López a la dictadura cubana. Traen como invitado a su ‘presidente’. Vergüenza nacional la connivencia con el comunismo”, tuiteó el ex candidato a la presidencia de México mientras militó con el partido Nueva Alianza.

El panista nuevamente causó polémica en Twitter tras sus declaraciones sobre el gobierno cubano (Foto: Twitter/ @g_quadri)

Asimismo, el político de 67 cuestionó lo siguiente a la comunidad de Twitter: “¿Qué es peor, VOX o la dictadura comunista cubana?”, comentario con el que, de nueva cuenta, extendió las críticas hacia los integrantes de su bancada que sostuvieron un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha.

Las reacciones a la pregunta de Quadri de la Torre no se hicieron esperar y algunos internautas aprovecharon su publicación para lanzarse contra el gobierno cubano y defender a VOX, cuyas iniciativas han generado diversas polémicas. Algunas de ellas son la supresión de las comunidades autónomas para promover la centralización del Estado; la deportación a los migrantes irregulares y su consecuente incapacitación de por vida para que no puedan volver a España o la derogación del Pacto de Estado sobre Violencia de Género, en la que propuso que, en vez de hablar de violencia hacia la mujer, se hable de “violencia intrafamiliar”.

Sin embargo, las críticas hacia la ideología política comunista por parte del político no comenzaron este 13 de septiembre, sino el pasado 11 de septiembre, fecha en la que se conmemoraron los 48 años del golpe de estado en Chile comandado por Augusto Pinochet. Los comentarios de Quadri sobre este acontecimiento histórico también generaron polémica en redes sociales y el ahora panista fue severamente criticado por la comunidad de Twitter.

“Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos. Violó la Constitución. Provocó una terrible crisis económica y social. Trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes. Abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. Después se suicidó”, fue el comentario que generó debate dentro de esta misma red social.

Gabriel Quadri aseguró que el golpe de Estado en Chile fue culpa de Salvador Allende (Foto: Twitter/@g_quadri)

Tras los comentarios que recibió el militante del PAN, en los cuales se señalaron las imprecisiones dentro de sus críticas hacia Chile, el también ambientalista trató de defenderse de los ataques y descalificaciones que recibió. Sin embargo, mantuvo su posicionamiento con respecto al gobierno de Salvador Allende.

“Curioso que quienes adoran a Salvador Allende y al dictador Castro solo atinan a insultar y a denostarme, No son capaces de articular un sólo argumento que desmienta objetivamente lo que escribí en mi tuit sobre el desastroso gobierno de Allende”, escribió Gabriel Quadri.

No voy a perder el tiempo en explicarte el comunismo (...) no lo comprenderías, tus procesos mentales son muy básicos”, “¿Por qué explicarte algo que no entenderías ni aceptarías? Clasiracista” y “Justifican un cuartelazo y una dictadura que se inauguró con el asesinato de miles de chilenos, asesinados por pensar distinto. Quadri es un canalla”, fueron algunos comentarios que recibió el tuit del diputado.

