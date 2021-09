Sergio Mayer perdió el 90% de audición en oído izquierdo y sospechan envenenamiento: “no sabe ni dónde ni cómo”

El exdiputado podría haber sido víctima de intoxicación por envenenamiento (Foto: Twitter / @SergioMayerb)

Como se dio a conocer por la mañana de este lunes 13 de septiembre, Sergio Mayer se encuentra hospitalizado por intoxicación en un estado delicado, aunque estable. Ahora su publirrelacionista difundió que el actor pudo haber sido envenenado, motivo por el cual vio perjudicada la audición de un oído.

“Está delicado con respecto a que perdió el 90% de su oído izquierdo” dijo Vicky López, quien descartó que su internamiento se trate de COVID-19. “No habrá comunicado, desde el viernes está en tratamiento, es una intoxicación muy fuerte y se sospecha envenenamiento. Ahora está siendo trasladado a otro hospital para seguir con su tratamiento”, enfatizó esta tarde.

Posteriormente, la publirrelacionista declaró para Infobae México que el ex Garibaldi ya fue ingresado a otro hospital para buscar un tratamiento en el padecimiento originado por un virus, que no está seguro cómo ni dónde pudo haberlo contraído, por lo que descarta una denuncia legal.

Mayer perdió 90% de audición y está siendo valorado (Foto Captura de pantalla)

“Ahorita se cambió de hospital. Es una intoxicación muy fuerte, una infección, entonces puede ser hasta por envenenamiento, él no va a meter denuncia ni nada porque no sabe ni de dónde ni cómo, si pudo ser un alimento, si pudo ser a propósito, entonces desconoce y como no puede meter una denuncia porque no está seguro quién ni como y como va él siempre a restaurantes desconoce cómo fue”, contó López.

“Solamente que ya le afectó, ya no puede escuchar del 90% del oído izquierdo y ahorita está en otro hospital para ver qué pueden hacer, si con tratamiento se puede curar, aliviar. Sigue delicado y es por intoxicación. No sabe qué comió o si fue un alimento en específico”, reiteró.

Cerca del mediodía de este lunes 13 de septiembre, la periodista Ana María Alvarado ya había adelantado que la causa del internamiento del también productor teatral se trata de una hipoacusia. La reportera no especificó qué tipo de hipoacusia presentó; sin embargo, especuló que podría deberse a una intoxicación originada por un alimento que ingirió. Esta versión que fue confirmada posteriormente al revelarse que efectivamente perdió la audición, aunque al momento no se sabe si es de forma temporal o será permanente.

El 1 de septiembre pasado, la defensa de Héctor Parra interpuso una denuncia por presunto tráfico de influencias contra Mayer (Fotos: Cuartoscuro // Twitter @YoSoiTuLSR)

Fue la mañana de este mismo lunes cuando los conductores del programa Hoy dieron a conocer la información que se conocía al momento, pues el actor estaba programado para aparecer en el matutino de Televisa para hablar de las situaciones legales en las que está involucrado.

Mayer iba a presentarse en el programa para hablar de las denuncias que se presentaron en su contra por el caso de Héctor Parra, sin embargo no asistió. “El viernes, cuando la producción le hizo la invitación, comentó que estaba enfrentando un virus que le había dañado el oído. Entonces está, al parecer, en un hospital. Estamos en espera de más información”, dijo Andrea Legarreta.

“Dijimos que iba a venir Sergio Mayer, pero nos acabamos de enterar de que es muy probable que Sergio Mayer esté hospitalizado”, dijo Arath de la Torre al aire. “No nos consta, pero no nos ha contestado el teléfono. Andaba malo del oído”, continuó. “Es una persona muy puntual, es alguien que estaría aquí desde primera hora. Esperemos que esté bien”.

No se ha resuelto al momento la culpabilidad de Parra por el delito de abuso sexual a su hija (Foto: Captura de pantalla)

El exdiputado morenista se encuentra en medio de la polémica, pues enfrenta una denuncia por presunto tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra, el actor acusado por su exesposa Ginny Hoffman y por la hija que tuvieron en común, Alexa Parra, de presuntamente haber realizado tocamientos indebidos a la hoy joven cuando era niña.

Fue este 1 de septiembre cuando Parra, quien se encuentra internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, interpuso una denuncia por el delito de tráfico de influencias que habría cometido mientras fue diputado del partido Morena.

Y es que al momento, la investigación y el proceso han presentado opacidad y el actor no ha sido declarado culpable, además de la férrea defensa de su hija mayor, quien ha promovido el presunto delito de Mayer.

