Militarización y violencia: qué problemas persisten en México desde la Independencia en 1821

La construcción del Estado nacional es un proceso de creación de la identidad nacional donde un sistema educativo propicia esa necesidad identitaria. (Foto: Dirección General de Comunicación Social UNAM)

Este año se cumplen 200 años de la consumación de la Independencia de México y el historiador Rodrigo Moreno Gutiérrez, quien es investigador y especialista en Historia Moderna y Contemporánea, planteó en un diálogo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que aún existen problemas estructurales en la historia mexicana sin resolverse desde 1821.

Moreno Gutiérrez explicó que existen problemas históricos que no se han podido resolver en la sociedad contemporánea y que ya hemos venido enfrentándolos desde hace dos siglos. Estos problemas los ejemplifica con la militarización, la movilización armada, la construcción de un gobierno representativo, el uso y los impactos de la violencia, la articulación de liderazgos y la construcción de legitimidades como problemas estructurales desde 1821 “que mucho nos tienen que decir hoy”.

El investigador Gutiérrez, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM, aseguró que estos problemas pueden ser analizados a partir una óptica contemporánea ya que es tiempo que desde la academia “ayudemos a diversificar estas interpretaciones históricas en una sociedad necesariamente plural como la nuestra”, consideró.

Rodrigo Moreno Gutiérrez en un diálogo con la UNAM para hablar de los 200 años de la Independencia de México. (Foto: Dirección General de Comunicación Social UNAM)

En términos generales detalló que cada persona interpreta y va construyendo una paráfrasis de la historia con base en lo que cree que es más importante. Por ejemplo, en el ámbito económico de lo que va de 1821 a 2021 comentó que “a la Independencia vino después un proceso de invasión; una serie de reformas estatales; una expulsión de un régimen extranjero; un momento de estabilización; luego una revolución popular; y una estabilización del régimen, esa sería la interpretación que tiene como protagonista al mismo Estado”.

Construcción de un Estado Nacional

Está establecido que la Consumación de la Independencia se dio el 27 de septiembre de 1821 cuando el Ejército Trigarante llegó a la Ciudad de México, “a ese momento peculiar en el que identificamos la finalización de la guerra y encontramos el establecimiento formal del Estado nacional independiente”, mencionó.

Como resultado de ello, explicó que a partir de 1821 la construcción del Estado se ha ido formando al hablar en términos nacionales; sin embargo, detalló que este fue un proceso muy lento, que no ha sido lineal y que tiene tensiones, pues todo se puede identificar a lo largo del siglo XXI. Agregó que tiene que ver con un proceso de creación de la identidad nacional y con la construcción de un sistema educativo que atrae esa necesidad identitaria.

La militarización y la movilización armada como problemas estructurales desde 1821(Foto: Dirección General de Comunicación Social UNAM)

“Aquello que asumimos como historia patria es naturalmente nuestra historia y no es que no sea válida, sino que se trata solo de una de las interpretaciones que tendría que descansar en distintos momentos y etapas, esta versión quizá no es más importante que las hechas por otras regiones, familias, o grupos”, aclaró.

La visión actual del gobierno

El investigador e historiador Rodrigo Moreno Gutiérrez aseguró que todos los regímenes y actores políticos tienen su propia interpretación respecto a la historia de México. En el caso del gobierno actual (2018-2024), encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca hacer uso político de la historia “y eso no tiene ni connotación positiva, ni negativa, todos lo hacen, pero con distintas finalidades”, puntualizó.

“Si asumiéramos sin conceder que la historia de México es la historia del Estado, se entiende que la primera transformación es la Independencia; segunda transformación es la Reforma; la tercera transformación es la Revolución; y la cuarta transformación es este proceso de gobierno vigente”, mencionó.

Desde 1821 la construcción de la identidad del Estado se ha ido formando en términos nacionales (Foto: Dirección General de Comunicación Social UNAM)

Aclaró que todo está sujeto a interpretaciones históricas y que “en este régimen llaman primera transformación a la Independencia, pero no lo es; en realidad es la creación del Estado nacional, y en ese momento no se estaba transformando nada, sino se estaba formando”, finalizó.

