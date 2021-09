AMLO verificó avances en presa para evitar inundaciones en Sinaloa

López Obrador acudió a la construcción de la presa Santa María, al sur de Sinaloa. (Foto: Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a El Rosario, Sinaloa, para supervisar los avances en la construcción de la presa Santa María, ubicada al sur de la entidad.

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario explicó cuál será la finalidad de esta obra. “Servirá para controlar inundaciones, regar tierras y generar energía eléctrica barata y limpia”. Asimismo, destacó que este tipo de construcciones se realizan con presupuesto público y no con créditos que generen endeudamientos. “Significa invertir, pero no dejar deuda. No tener que pagar intereses por años para terminar una obra de esta naturaleza”, mencionó.

El presidente estuvo acompañado por el gobernador electo del estado, Rubén Rocha, y por Quirino Ordaz, actual gobernador, que ya ha sido propuesto por López Obrador para ser embajador de México en España. AMLO aprovechó para recordar su propuesta: “Ya está por irse. Va a ser embajador de México en España: sólo falta el beneplácito del Gobierno de España, y la aprobación del Senado de la República”.

Quirino Ordaz y AMLO acudieron a la supervisión de la obra. El presidente recordó que el todavía gobernador partirá a España para encargarse de la Embajada. (Foto: Cuartoscuro)

El traspaso de poderes entre Ordaz y Rocha se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre. El PRI gobernó en este estado casi de manera ininterrumpida desde 1929, cuando Macario Gaxiola llegó a la gubernatura gracias al Partido Nacional Revolucionario, predecesor directo del actual PRI.

En 2011 la transición llegó a Sinaloa con la victoria del panista Mario López Valdez. La alternancia, sin embargo, no tuvo continuidad en los siguientes comicios electorales. En 2016 el PRI volvió con la victoria Quirino Ordaz, pero Rubén Rocha puso fin al ciclo priista impulsado por Morena. Rocha llegó al Senado en 2018 como representante de Sinaloa y pidió licencia para contender por el cargo de gobernador, que finalmente ganó con un 56.60% de los votos en las pasadas elecciones intermedias de junio.

Obras, con dinero público y sin deudas, dice el presidente

AMLO recordó que la inversión total para está presa oscila entre los 8 mil y 10 mil millones de pesos. Fundamentalmente, la obra tiene el objetivo impulsar el sur de Sinaloa, que se ha quedado rezagado según dijo el mandatario.

En la supervisión también estuvieron presentes Germán Martínez, director Conagua; Guadalupe Phillips, directora de ICA, a quien el presidente agradeció de manera especial. “Está en todas las obras: no es una burócrata, con todo respeto”. Phillips coincidió en la trascendencia de la obra y puso el acento en el impacto que ha tenido para los pobladores de la región. “Es una obra muy importante para el sur del Estado. Vamos adelantados. Tenemos fuentes de trabajo y vamos terminar en tiempo y forma”, dijo.

Rubén Rocha Moya empezará su gestión el próximo 1 de noviembre. (Foto: Twitter/@RochaMoya_)

Por otra parte, el ingeniero Cedric Escalante explicó algunos aspectos técnicos de la presa. Mencionó que proporcionará agua a los municipios aledaños, generará energía y también servirá como controladora de inundaciones. Escalante destacó que alrededor 1200 personas se encuentran trabajando en esta construcción, y que el proyecto recibió una inyección de 500 millones de pesos extras aprobados por López Obrador.

El presidente apuntaló que su intención es que no este tipo de inversiones no generen deudas. Recordó, también, que son los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) los que deben relacionarse con la empresa encargada de la construcción.

“De la empresa depende mucho (que no haya deuda). Si es responsable, se termina en tiempo con el presupuesto estimado, y con calidad”, enfatizó. En relación con la planta de energía que se construye paralelamente, el presidente resaltó que el aprovechamiento del agua será fundamental para su funcionamiento. Finalmente, aseguró que la inauguración de la presa se llevará a cabo en diciembre de 2023, un año antes de que finalice su mandato.

