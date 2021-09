Cuántos mexicanos murieron en el atentado de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001

En el atentado del 11 de septiembre de 2001, al menos 5 mexicanos perdieron la vida (Foto: AP)

El 11 de septiembre de 2001 será recordado por ser uno de los acontecimientos más oscuros en la historia internacional. Dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York donde, al menos, cerca de 3 mil personas perdieron la vida, entre ellos 15 mexicanos.

La mañana del 9/11 cuatro aviones estadounidenses provenientes de Boston fueron secuestrados para fabricar un atentado a dos de los edificios más importantes del país norteamericano. El grupo Al Qaeda de Pakistán se atribuyó los hechos y de esa manera se desató una intervención de los Estados Unidos en el país asiático.

Entonces dos de los cuatro aviones que fueron raptados chocaron con los edificios de la gran manzana. Posteriormente los inmuebles se desplomaron con miles de personas dentro que no pudieron salir y se mantuvieron en el interior para no poder contar su historia.

El 11 de septiembre de 2001 dejó al menos 3 mil muertos (Foto: EFE/EPA/Ted S. Warren)

El recuento de los fallecidos ronda en 2,996. Donde se calcula que 15 mexicanos se encontraban en el interior del ataque terrorista. El cálculo para determinar la cifra sobre cuántas personas nacidas en México perdieron la vida fue inexacta; debido a que los trabajadores no estaban registrados con un número de seguro médico o eran indocumentados.

Cabe recordar que solo el 60% de las víctimas en el desastre planeado pudieron ser identificadas con pruebas de ADN, el resto se han podido contabilizar con listas de los familiares así como listas de empleo. En el caso de los inmigrantes mexicanos fue de diferente manera, pues solo cinco personas fallecidas fueron identificadas plenamente por el Consulado Mexicano.

Los nombres son: Antonio Javier Álvarez, Leobardo López Pazcual y Antonio Meléndez originarios de Puebla, Juan Ortega Campos oriundo de Morelos y Martín Morales Zempoaltécatl de Tlaxcala.

Los familiares recibieron el apoyo del Fondo Federal de Compensación de Víctimas, donde se les otorgó entre USD 1 y 1.5 millones de dólares de finiquito, de acuerdo con el Consulado de México en el estado neoyorquino.

El memorial del 11 de septiembre es recordado cada año en los Estados Unidos (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Aunque no fueron totalmente reconocidos, se sospecha que otros 11 mexicanos se encontraban en el lugar de los hechos al momento del atentado, los nombres son: José Manuel Contreras Fernández de Jalisco; Germán Castillo García del Estado de México, José Guevara González de Aguascalientes; Fernando Jiménez Molina de Oaxaca, Alicia Acevedo Carranza de Puebla, Víctor Antonio Martínez Pastrana de Puebla; Juan Romero Orozco de Puebla; Jorge Octavio Santos Anaya de Aguascalientes; Margarito Casillas de Jalisco y Norberto Hernández donde se desconoce su procedencia.

Los sistemas de identificación para los familiares siguen, pues año con año se reportan con el Cónsul Mexicano para recibir nueva información a espera de una respuesta positiva; donde los casos no ha culminado al no recibir respuesta efectiva y segura del paradero de sus parientes.

Reportes de trabajadores en los edificios mencionados mencionaron que no solo fueron 15 personas fallecidas, sino que el numero asciende a 500. Entre los que trabajaban en cafeterías, restaurantes, servicios de limpieza, seguridad, etc. Aunque el número no es oficial, el estado migratorio de los connacionales dificulta el proceso de identificación.

Se cumplen 20 años del 9/11 (Foto: EFE/JASON SZENES)

Actualmente se rinde ceremonia en el Museo y Memorial de Nueva York, donde se mencionan los nombres de las personas que se quedaron entre los escombros del World Trade Center.

Han pasado 20 años de aquel suceso, la herida no sanará. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden, rindió homenaje junto a sus antecesores Barak Obama y Bill Clinton.

