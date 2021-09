Falleció la hermana de José Ramón Fernández: celebridades le dan sus condolencias

José Ramón Fernández, periodista y analista de deportes en la cadena ESPN, dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de su hermana Ana María Fernández Álvarez el día 9 de septiembre. A través de su cuenta oficial de Twitter, ‘Joserra’ informó a todos sus seguidores sobre la pérdida de su familiar, así como de su consternación.

“Ayer falleció mi hermana Ana María, me encuentro muy triste por esta situación y por eso he escrito poco en este medio en estos días. Gracias a todos los que me han llamado y dado muestras de cariño, lo valoro muchísimo. Un fuerte abrazo”, escribió Fernández el viernes por la noche.

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar al periodista ante la pérdida de su familiar. Foto: Twitter @joserra_espn

Ante el hecho, las muestras y mensajes de apoyo de distintos personajes, periodista y seguidores, se manifestaron por montones. Incluso el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón comentó la publicación escribiendo “Mis condolencias, descanse en paz”, a lo que el periodista respondió con un " Muchas gracias Marcelo, un fuerte abrazo”.

Fueron los colegas del medio quienes más se expresaron en la red social: “Abrazo Grande Joserra! Fuerza y condolencias para la familia, QEPD” compartió Rubén Rodríguez de Fox Sports; “Te mando un abrazo José Ramón. Lo siento muchísimo. Mis oraciones contigo y tu familia”, escribió Vanessa Huppenkhoten de ESPN; “Un fuerte abrazo @joserra_espn que Dios les brinde pronto consuelo. DEP tu hermana Ana María” comentó Paco González de Azteca Deportes.

Fernando Schwartz, Rommel Pacheco, Aurora Valle, Fernando Álvarez, Javier Lozano, Héctor Hugo Jiménez, Victor Trujillo, Gerardo Melín, Ari Telch, Mariana Gómez del Campo, Yeka Rosales, fueron algunos otros personajes, de diversos ámbitos y profesiones, que mostraron su pésame por el fallecimiento de Ana Fernández.

El canciller de México muestra sus condolencias a José Ramón Fernández. Foto: Twitter @m_ebrard

Ante las muestras de apoyo, Fernández se limitó a dar respuesta con mensajes en los que lo común era un “Muchas gracias, un abrazo”. A sus 75 años de edad, José Ramón Fernández es uno de los periodistas de deportes más reconocidos en la prensa mexicana. No obstante, la vida personal de ‘Joserra’ se ha mantenido hermética a lo largo de su carrera y son pocos los detalles que se conocen de ella, principalmente cuando él da a conocer algún hecho.

