Murió el Dr. Saúl Cuautle Quechol, rector de la Universidad Iberoamericana, de un infarto masivo

Rector Saúl Cuautle Quechol (Foto: Facebook/Ibero)

La mañana de este jueves el rector de la Universidad Iberoamericana Dr. Saúl Cuautle Quechol falleció, esto lo dio a conocer dicha institución en un comunicado que fue publicada en las redes sociales.

El motivo de su muerte fue de un “infarto masivo a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad que enfrentó”, informó la institución.

El 21 de agosto de este año se informó que el rector estaba recibiendo atención hospitalaria por COVID-19, desde ese momento la universidad informaba su evolución, además de hacer un llamado a todas y todos para cuidarse.

A partir de su contagio la universidad informaba a su comunidad el avance que tenía el rector, sin embargo fue en la mañana de este jueves que perdió la vida.

(Foto: Facebook/Ibero)

En agosto, la Ibero dio el mensaje de bienvenida a los nuevos alumnos del cual el rector Dr. Saúl Cuautle Quechol mencionó “no se van a escapar”. Esto con el fin de poder hacer fuertes amistades, tener grandes experiencias y de poder formarse como personas “conscientes, críticas, compasivas y comprometidas, pues esto, al final, es la esencia de la Universidad Iberoamericana”.

“Hagamos que la justicia, respeto, solidaridad y todos los valores de nuestro ideario universitario, logren construir una sociedad mejor de la que hoy día tenemos”, expresó.

Al enterarse de la noticia los estudiantes, docentes e investigadores de la comunidad Ibero expresaron sus condolencias por la pérdida que ha tenido esta universidad, además colocaron el logotipo de la Ibero que, en vez de llevar un cinto rojo, característico de la escuela, por uno de color negro.

El rector había mencionado que en cualquier evento que se haga presente, la comunidad Ibero tendría que enfrentarlo.

Dr. Saúl Cuautle Quechol (Foto: Universidad ibero)

“No me queda la menor duda de que en los próximos meses, sean los escenarios que sean, sea la realidad a la que tengamos que enfrentarnos, seguiremos, cada uno de los que conformamos la #ComunidadIBERO, estando a la altura de las circunstancias”.

El 11 de septiembre del 2020 tomó protesta el Padre Cuautle Quechol como nuevo rector de dicha institución de educación para el periodo 2020 a 2024.

“Asumo este gran compromiso, consciente de la responsabilidad académica, social y política de esta época. Llego con buen ánimo, ilusión y esperanza, y sé que en esto, me acompañará la comunidad universitaria”, mencionó.

De acuerdo con el portal de noticias de la Universidad Ibero, el Dr. Saúl Cuautle Quechol nació el 28 de febrero de 1966 en Puebla, México. Estuvo en el Seminario Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Es Licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997); y en Teología por la IBERO CDMX (2002). Maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007) y en esta última institución también obtuvo el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

El Rector electo de la IBERO ha sido asistente de Educación de la Compañía de Jesús (2018-2020); Rector del Instituto Oriente de Puebla (2010-2018); miembro de la International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) de 2018 a la fecha; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC) de 2018 a la fecha; y presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) de 2018 a la fecha, entre sus cargos más importantes.

