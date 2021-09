“Qué macabra postura la tuya”: Vicente Fox criticó a López-Gatell

Fox criticó las declaraciones que hizo el sub secretarios de salud en la conferencia matutina de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El ex presidente Vicente Fox Quesada criticó al sub secretario de salud Hugo López-Gatell luego de que este señalara que han aumentado los amparos para que menores de edad puedan vacunarse contra COVID-19.

“Qué macabra postura la tuya Gatell... ¡Joder! ¡Pues compra y aplica las vacunas! La opción de dar una para quitar a otro y ponerlo en riesgo de muerte te describe tal como eres”, escribió Fox a través de su cuenta personal de Twitter.

Las declaraciones de López-Gatell fueron dadas durante la mañana de este martes 7 de septiembre en la sección de “El Pulso de la Salud” de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El ex presidente de México constantemente ocupa la red social para lanzarse al gobierno de AMLO (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

El subsecretario de salud expuso que hasta el fin de semana se contabilizaron 262 amparos, la mayoría elaborados en cuatro juzgados, lo que consideró como una acción deliberada por parte de algunos despachos de abogados.

“Por cada dosis que por acción judicial se desvía a niños y niñas, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad (de vacunarse) a una persona que tiene un riesgo mayor”, dijo el funcionario de salud.

López-Gatell reveló que se han contabilizado 262 amparos (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

López-Gatell respetó la legitimidad del interés que las familias tienen para velar por el bienestar de los menores, sin embargo recordó que la salud pública garantiza la equidad basándose en las necesidad de cada sector del país.

Asimismo contó que cuando las autoridades sanitarias leyeron los argumentos que los jueces dictaminaron para soportar su sentencia, les llamó la atención que en ellos existieran elementos de confusión importantes de los aspectos técnicos de la salud pública.

Ante ello, el presidente López Obrador reveló que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un informe sobre las implicaciones de la vacunación a menores, para que las y los jueces cuenten con más elementos científicos al momento de otorgar amparos que permiten vacunar a menores.

López Obrador ya había señalado un incremento en los amparos de vacunación a menores (Foto: Presidencia de México)

Sin embargo, no es la primera vez que el Jefe del Ejecutivo pone en entredicho los motivos del por qué ha habido un incremento en los amparos de menores. En su conferencia del 3 de septiembre, López Obrador mencionó que había pedido que se investiguen el cómo se están llevando a cabo sus casos.

“Hay estados donde se están presentando amparos, pero ya ven como lo hacen en el caso de los mensajes, el ‘nado sincronizado’, se echan a andar campaña porque se están concentrando prácticamente en cuatro estados. Entonces ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de interés.. Imagínense el negocio para las farmacéuticas (...) Entonces no se puede ir en contra de la ciencia, solo por el lucro… Esto no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida.. que no vaya a malinterpretarse”, comentó.

En dicha ocasión el presidente presentó una gráfica en donde se mostraba que los estados con el mayor número de amparos presentados son: Ciudad de México con 43, Estado de México con 42, Oaxaca con 27 y Veracruz con 25.

No es la primera vez que el Jefe del Ejecutivo pone entre dicho los amparos a menores (Foto: Presidencia de México)

El Jefe del Ejecutivo insistió que no existen investigaciones que indiquen que se tenga que vacunar a los menores de edad.

“Si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va a aplicar? Si en este caso podría tener reacciones que les afectaran, por eso hablo de que no es científico, no es de que no queremos vacunarlos, es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando”, destacó.

