“No sabemos qué intereses hay”: AMLO cuestionó amparos para que menores puedan ser vacunados contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció su tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se ha registrado un aumento en el número de amparos en varios estados del país para que menores de edad sean vacunados contra el COVID-19, y aunque señaló que su gobierno está cumpliendo con las resoluciones judiciales, señaló que no se sabe qué intereses hay detrás de esta situación.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano destacó el hecho de que en 10 entidades se han presentado amparos con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes mexicanos sean inoculados contra el coronavirus, a pesar de que no hay estudios científicos que comprueben que la vacuna es segura para los menores de edad.

“Se están dando estos casos amparos, nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones judiciales... pero los especialistas nuestros sostienen que no es necesario y es la misma postura de las organizaciones mundiales como la OMS. Sin embargo se están dando estos amparos y me llama la atención”, aseveró.

“Hay estados donde se están presentando amparos, pero ya ven como lo hacen en el caso de los mensajes, el ‘nado sincronizado’, se echan a andar campaña porque se están concentrando prácticamente en cuatro estados. Entonces ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de interés.. Imagínense el negocio para las farmacéuticas (...) Entonces no se puede ir en contra de la ciencia, solo por el lucro… Esto no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida.. que no vaya a malinterpretarse”, enfatizó.

Información en desarrollo…