“Protestemos”: Chumel Torres y Laisha Wilkins revivieron viejo tuit de AMLO donde criticó crisis migratoria

México se encuentra viviendo una de sus peores crisis migratorias en muchos años. En lo que va del 2021, cerca de 150 mil migrantes han sido identificados a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, en los últimos días, las autoridades han quedado al descubierto ante la crítica nacional e internacional por los videos y testimonios del abuso que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) han perpetrado para detener el ingreso de las caravanas al sureste mexicano.

Algunas imágenes muestran a soldados y funcionarios “cazando” a personas de origen haitiano. También se observa cómo entre cinco o seis integrantes de estas instituciones someten y golpean a un migrante o intentan quitarle a sus hijos.

Sin importar estos escenarios, durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación y aseguró que mantendrá a los migrantes en el sureste del país para evitar violaciones a sus derechos.

De acuerdo con el discurso oficial, dio instrucciones a las autoridades federales y estatales para no golpear o lesionar a las personas que busquen ingresar al país. No obstante, estos mandatos no han sido acatados y sus derechos humanos son violados cada día que pasa.

Ante estas declaraciones, usuarios de redes sociales revivieron un antiguo tuit publicado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) donde critica la crisis migratoria que vivieron algunos mexicanos en la frontera norte.

“En suma: los migrantes mexicanos están siendo maltratados sin ser defendidos por el gobierno usurpador. No los dejemos solos, protestemos”, fue lo que escribió el actual mandatario el pasado 27 de julio de 2010.

Los cibernautas comenzaron a reprobar este mensaje y lo compararon con la situación que se vive en Chiapas, pues su postura pasó de defender a las víctimas a maltratar a los migrantes que ingresan a México.

“Otro zape guajolotero a AMLO de parte de #AmloScrooge, el fantasma de los sexenios pasados con la crítica exacta al (des)gobierno actual: Los migrantes centroamericanos están siendo maltratados por el gobierno autoritario de López Obrador”, escribió Alberto Monroy (@iskramex).

También el youtuber Chumel Torres, quien se ha caracterizado por utilizar su Twitter para señalar los errores del ejecutivo federal, compartió este mensaje y le pidió que se tragara sus palabras debido a los hechos ocurridos en días pasados.

Quien también se sumó a los juicios fue la actriz Laisha Wilkins al publicar “En suma: en eso estamos” para referirse a las protestas que se han realizado en redes sociales para evidenciar la violencia contra los migrantes centroamericanos.

Debido a todas las irregularidades que se han suscitado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció este viernes que comenzará con las indagaciones por las agresiones sufridas de migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos en las tres caravanas que la Guardia Nacional ha repelido esta semana en Chiapas.

Dicho organismo autónomo aseguró que ha acompañado a migrantes en su paso por los municipios de Huixtla, Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec. Además, enunció que ha emitido un total de siete recomendaciones al INM y 25 solicitudes de medidas cautelares a diversas autoridades responsables

“Durante el trayecto por los citados municipios, un equipo de 16 servidores públicos de la CNDH, integrado por visitadores adjuntos, peritos médicos y psicólogos, así como personal de apoyo, han recabado 15 quejas que ya son investigadas”, aseveró la CNDH en un informe.

