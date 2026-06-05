Reforma judicial exige más que conocimientos legales: presentan “Clave OMEGA” para nuevas personas juzgadoras

La transformación que vive el Poder Judicial mexicano a partir de la reciente reforma constitucional plantea nuevos retos para quienes asumirán funciones como jueces, magistrados y ministros.

En este contexto, el abogado y académico César Martínez Alemán presentó el libro Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras, una obra que busca ir más allá de la formación jurídica tradicional y promover el desarrollo integral de quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia.

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La presentación del libro reunió a especialistas del ámbito jurídico, académico y editorial en un encuentro que sirvió para reflexionar sobre la importancia de fortalecer habilidades humanas y profesionales que permitan responder a los desafíos de una sociedad cada vez más compleja, dinámica e incierta.

Durante el evento, Martínez Alemán explicó que la obra nació como una propuesta dirigida específicamente a las nuevas personas juzgadoras derivadas de la reforma judicial.

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Sin embargo, conforme avanzó en su proceso de investigación, descubrió que los principios y herramientas desarrollados en el texto podían aplicarse a cualquier persona interesada en mejorar su desempeño profesional y personal.

“En el camino me fui encontrando que no solamente era para personas juzgadoras; era para mí, para mi vecino, para mi mamá, para mis socios, para mis colegas y para mis amigos”, comentó el autor durante la presentación.

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César Martínez Alemán presentó “Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras”, una obra que propone fortalecer las capacidades éticas, estratégicas y humanas de quienes participarán en la transformación del sistema judicial mexicano

La metodología OMEGA: ética, estrategia y adaptación al cambio

Uno de los principales aportes de la obra es la metodología OMEGA, resultado de una investigación multidisciplinaria que incorporó elementos de la filosofía, la psicología, la sociología y diversas corrientes de pensamiento orientales y occidentales.

El modelo se compone de cinco dimensiones fundamentales:

Orientación ética y social

Mentalidad estratégica

Expresión efectiva

Gestión del cambio

Armonía interior

De acuerdo con Martínez Alemán, estas competencias permiten desarrollar una visión más amplia de los procesos de toma de decisiones, mejorar la capacidad de adaptación y fortalecer el liderazgo en contextos marcados por la incertidumbre.

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La propuesta cobra especial relevancia en un momento en el que la impartición de justicia enfrenta mayores exigencias de transparencia, cercanía con la ciudadanía y capacidad de respuesta ante problemas cada vez más complejos.

Académicos destacan el valor interdisciplinario de la obra

La presentación contó con la participación de destacados especialistas que coincidieron en la necesidad de impulsar una formación más integral para quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.

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El doctor Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la UNAM y director general de Cisne Negro Consultores, destacó que la construcción de conocimiento requiere una auténtica colaboración entre distintas disciplinas y visiones del mundo.

Por su parte, la maestra Annie Castillo Hernández, académica de la Universidad Panamericana, señaló que Clave OMEGA representa una aportación dentro de la literatura jurídica contemporánea al trasladar conceptos del desarrollo humano al ámbito profesional y cotidiano.

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“El libro nos habla de cualidades inherentes a cualquier ser humano y que pueden aplicarse en cualquier ámbito de la vida”, afirmó.

A su vez, el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, subrayó que uno de los principales méritos de la obra consiste en vincular la formación profesional con los valores éticos y morales que deben orientar el servicio público.

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César Martínez Alemán presentó “Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras”, una obra que propone fortalecer las capacidades éticas, estratégicas y humanas de quienes participarán en la transformación del sistema judicial mexicano

Un espacio para el diálogo y la reflexión

La presentación de Clave OMEGA también marcó la inauguración de un nuevo foro cultural en el restaurante Encanto Fuego & Mar, ubicado en la Avenida Presidente Masaryk de la Ciudad de México.

El espacio busca convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de ideas entre académicos, empresarios, juristas y representantes de distintos sectores interesados en comprender los cambios que enfrenta la sociedad contemporánea.

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