Ernestina Godoy reconoce deuda forense ante colectivos de búsqueda reunidos en Zacatecas

Ernestina Godoy en el evento del pasado 4 de junio. Crédito: FGR

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reconoció la deuda pendiente en materia forense ante unas 320 personas integrantes de colectivos, buscadores y madres buscadoras reunidas en Zacatecas, en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente.

Godoy afirmó que dicha deuda es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Para atenderla, señaló que se está capacitando a los especialistas y que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico.

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La funcionaria subrayó que la búsqueda de personas es una prioridad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que debe atenderse de manera integral, en coordinación y escuchando a las víctimas en todo momento.

En las mesas, realizadas el pasado 4 de junio, participaron familias y colectivos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Godoy Ramos estuvo acompañada del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

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La Estrategia Nacional de Búsqueda fue construida con familias

Información compartida por la FGR tras la realización del evento afirmó que el objetivo del encuentro fue compartir la Estrategia Nacional de Búsqueda, un protocolo elaborado con la colaboración de colectivos y familiares de víctimas, en el que participan de manera coordinada el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios colectivos.

A la reunión asistieron colectivos de búsqueda. Crédito: FGR

Godoy Ramos señaló que una de las virtudes de esa estrategia es que todas las instituciones se sientan en la mesa a presentar acciones y metas, las cuales son:

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Prevención

Búsqueda

Apoyo a los familiares

Atención a la deuda forense

Declaraciones compartidas por la institución federal refieren que la fiscal recordó que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico y que se está capacitando a los especialistas en la materia.

Además, en respuesta a las preguntas de las madres buscadoras, Godoy reconoció que no basta con esforzarse, sino que es necesario dotar a las fiscalías de presupuesto y hacer uso de la tecnología.

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“Lo único que tenemos que hacer es cumplir y rendir cuentas”, afirmó.

Agregó que ninguna institución puede sola y que los funcionarios deben de ser juzgados si no cumplen.

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