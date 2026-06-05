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Protección Civil confirma sismo de 5.6 este 5 de junio: ¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

Datos oficiales indican que el epicentro se registro en Ometepec, Guerrero

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El video muestra el interior de un establecimiento, donde se observan lámparas de techo tipo candelabro con pantallas negras y varias lámparas circulares con pantallas amarillas. Estos elementos se balancean de manera perceptible, indicando el impacto de un sismo. Al fondo, una pantalla de televisión proyecta un partido de fútbol, y personas se encuentran sentadas en mesas. El evento sísmico, catalogado como fuerte, fue sentido en la zona centro.

La tarde de este 5 de junio de 2026 se registro un sismo de magnitud 5.6 a 29 km al oeste de Ometepec, Guerrero, desde la cuenta de la Coordinación Nacional de Protección Civil se dio a conocer el dato de manera preliminar, agregando que mantendrán comunicación con unidades estatales y municipales de la misma dependencia con la finalidad de realizar una evaluación preliminar de la zona.

Cabe destacar que este movimiento telúrico sorprendió a los habitantes de Ciudad de México, debido a la falta de activación de la Alerta Sísmica a través de los megáfonos ubicados en distintos puntos de la capital, aunado a esto, la alerta mediante los teléfonos celulares tampoco alertó a miles de capitalinos.

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sismo temblor
Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

Esto dice SASMEX sobre la Alerta Sísmica en CDMX

Tan solo unos minutos después de que se registrará el sismo en Guerrero, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) dio a conocer a través de sus redes sociales la razón por la que el mecanismo de alerta para la ciudadanía en este tipo de casos no se activo:

“El SASMEX detectó un sismo que No Ameritó aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo".

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La revisión de los datos preliminares concluyó que el sismo no ameritaba la emisión de alerta en las ciudades protegidas por el sistema, ya que no implicaba un peligro relevante. El sensor más próximo al epicentro, según el organismo, se localizó a 18 kilómetros al suroeste de Ometepec.

Sismo registrado en México.
Sismo registrado en México.

Cómo funciona la activación de la alerta sísmica

El SASMEX opera con una red de sensores distribuidos en zonas de alto riesgo sísmico. Cada sensor monitorea un radio de aproximadamente 90 km y, en los primeros segundos tras detectar un movimiento, estima la magnitud del sismo. Con esos datos, el sistema calcula la distancia entre el epicentro y cada ciudad para decidir si emite o no la alerta.

Cuándo sí se activa

La alerta se dispara cuando se cumplen estas condiciones:

  • Energía mínima detectada. Al menos dos estaciones deben superar los niveles de energía preestablecidos en los primeros segundos de detección.
  • Estimación de energía suficiente. El sistema evalúa la energía proyectada del sismo y la compara contra umbrales definidos.
  • Magnitud y distancia combinadas. Se aplican tres criterios según la cercanía a la ciudad a alertar:
    • Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 200 km.     
    • Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.     
    • Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.
sismo temblor
Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

Cuándo no se activa

El sistema no emite aviso cuando el sismo ocurre fuera de la zona de cobertura del SASMEX, cuando el epicentro está demasiado lejos de la ciudad en cuestión, o cuando las estimaciones de energía no alcanzan los niveles mínimos establecidos.

Estas son las ciudades dónde se difunde la Alerta Sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) emite avisos preventivos que llegan a millones de personas en las zonas de mayor riesgo sísmico del país. Su cobertura abarca nueve ciudades distribuidas en el centro, sur y occidente de México, y protege a más de 25 millones de habitantes.

sismo temblor
Los capitalinos fueron sorprendidos por el sismo ya que no sonó la alerta sísmica. (Infobae/Jenifer Nava)

Los estados y ciudades donde opera la alerta son:

  • Ciudad de México
  • Puebla, Puebla
  • Acapulco, Guerrero
  • Chilpancingo, Guerrero
  • Morelia, Michoacán
  • Oaxaca, Oaxaca
  • Toluca, Estado de México
  • Cuernavaca, Morelos (redifunde el aviso de la Ciudad de México)
  • Colima, Colima

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