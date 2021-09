AMLO acusó a Grupo Fármacos Especializados de monopolizar la venta de medicamentos y no pagar impuestos

Foto: Presidencia de la República

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Grupo Fármacos Especializados controlaba el 50% de la venta de los medicamentos al gobierno federal, pero además, no pagaba impuestos.

En su conferencia matutina de este viernes, el Jefe del Ejecutivo enfatizó que su gobierno está combatiendo la corrupción en todos los sectores.

“(...) Es como lo de las medicinas, tenían el monopolio de la venta de las medicinas al gobierno. Estaba revisando mi libro antes de entregarlo y me encontré que una de las empresas, estas que acaparaban las compras de medicinas, creo que llegó a vender 50 mil millones de pesos en un año. Esa misma empresa aparece en la lista de las 50 empresas a las que se les condonaban los impuestos... era doble el lucro: por un lado recibían el contrato para la venta de medicinas, 10 empresas acaparaban toda la venta, pero esta en particular como el 50% y al mismo tiempo no pagaba impuestos”, aseveró.

“(...) Solo di a conocer 50, 58 (empresas) que en los dos sexenios anteriores les condonaron casi 200 mil millones de pesos. Imagínense lo injusto que los campesinos, a los obreros, a los pequeño y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios; todos a pagar impuestos, todos… y los de mero arriba con el privilegio de no pagar y les condonaban los impuestos, a los más grandes, entonces eso se terminó”, enfatizó el mandatario mexicano.

AMLO reveló que Grupo Fármacos Especializados tenía el 50% de la venta de medicamentos al gobierno federal y no pagaba impuestos (Foto: captura de pantalla)

López Obrador recordó una anécdota ocurrida en 2006 en la que un grupo de empresarios lo acusaba de comunista, pero querían saber de qué tipo “si como (Hugo) Chávez o como (Luiz Inácio Da Silva) Lula”.

“(...) porque si decía yo que era como Lula, bueno, no estaba tan mal.. (pero yo) decía ‘yo no, soy Andrés Manuel, nací en Tepetitán, en Macuspana, Tabasco”, aseveró.

El pasaje fue destacado por el mandatario al resaltar que los empresarios -que-de acuerdo a López Obrador- financiaron una “guerra sucia” en su contra- se reunieron con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, para saber el tipo de política fiscal que implementaría en su gobierno, porque ellos ya tenían arreglos con los presidentes en turno para no pagar impuestos.

“(...) si le estamos preguntando cómo es en cuanto si va a seguir manteniendo la política fiscal, porque nosotros tenemos un arreglo desde los tiempos de Luis Echeverría con la llamada ‘Consolidación Fiscal’ para no pagar los impuestos. Usted cree, le decían a Don Genaro, que Andrés Manuel va a continuar con esa política? y ahí sí dijo Don Genaro, ‘pues nos sé’. Entonces ese es el asunto de fondo, ese es el enojo de algunos”, dijo López Obrador.

El presidente pidió mostrar una tabla de su libro en donde se enlistan las empresas que fueron beneficiadas con la condonación de impuestos en donde el Grupo Fármacos Especializados aparece en el número 29 de la lista.

Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Archivo

“Grupo Fármacos Especializados que con el gobierno anterior les condonaron 1,903 millones de pesos, o sea, era el doble. Eran de los que vendían (al gobierno federal) y al mismo tiempo no pagaban (impuestos)”, reveló López Obrador.

El mandatario aprovechó el tema de la situación de algunos hospitales en el interior del país, para condenar “la campaña” en contra del gobierno federal por el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos.

“(...) Por ejemplo, nos propusimos ‘vamos a comprar los medicamentos para que no haya desabasto en el extranjero’ porque aquí se padecía de ese monopolio al que hice referencia que tenían todo el control, no podíamos comprar afuera, estaba prohibido.. Tuvimos que modificar la leyes, nos llevó muchísimo tiempo y además aguantando toda la campaña de medios en contra de que no había medicinas, de que los niños con cáncer no tenían medicamentos, por los intereses. Porque estas empresas distribuidoras ‘maiceaban’ entregaban ‘moches’ a medios, tenían muchísimo poder, entonces nos llevó mucho tiempo, pero nos reunimos todos.

“Yo quiero agradecer a los médicos del sector salud, a los especialistas y nos propusimos ‘vamos a trabajar juntos: Secretaría de Salud, los del ISSSTE, los del Seguro Social, los del área médica de la Secretaría de la Defensa que han ayudado tanto, lo mismo el área médica de la Secretaría de Marina y ya hicimos la compra para que no falten los medicamentos”, dijo López Obrador.

SEGUIR LEYENDO: