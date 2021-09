“Una desgracia para los chihuahuenses”: la infame carta de César Duarte a Javier Corral

César Duarte envió una carta a Javier Corral (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 2 de septiembre trascendió en diversos medios de comunicación y en redes sociales que César Duarte, ex gobernador de Chihuahua por el PRI y presunto responsable de cometer los delitos de peculado y asociación delictuosa, dirigió una carta a Javier Corral, actual mandatario de la entidad, quien fue tildado de mentiroso y de ser una “desgracia” para la ciudadanía.

En el texto, Duarte Jáquez cuestiona la nacionalidad del actual gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN), asimismo, lo señala de haber violado su presunción de inocencia y lo etiqueta de ser un ente fraudulento con denuncias de corrupción.

Dicho documento pudo llegar a la redacción de un periódico local, que lo difundió libremente, gracias a Juan Carlos Mendoza, abogado defensor de César Duarte.

El gobernador Javier Corral desestimó la calidad moral del escrito de Duarte Jáquez (Foto: Reuters)

Tras la viralización de la carta, Javier Corral convocó a una rueda de prensa en la que especificó que se trata de otro ataque de Duarte al pueblo de Chihuahua, pero se mostró confiado en la ciudadanía del estado y aseguró que los “chihuahuenses no se chupan el dedo”.

Bajo esa misma lógica, el actual gobernador del estado más grande de México también condenó la participación del diario en la difusión del documento y explicó que se necesitan uno del otro, tanto Duarte del periódico, como el medio del político.

“Siempre hay una alianza entre corruptos y mentirosos. Regularmente, los corruptos son muy mentirosos y los mentirosos usan a los corruptos”

Este es el texto completo que redactó César Horacio Duarte Jáquez:

Una desgracia para los chihuahuenses fue confiar su futuro en las manos de Javier Corral Jurado, quien resultó una gran mentira en sí mismo, mientes una y otra vez, quieres engañar y seguir engañando a los chihuahuenses con tu tan traída honestidad y combate a la corrupción.

Javier Corral eres un mentiroso, siempre ocultaste perversamente que naciste en el extranjero, por lo cual nunca debiste asumir cargos públicos, violando así la ley, ¿dónde quedó lo demócrata? Te vendiste como el gran defensor de la democracia en el verano del 86 y ahora presumes como aliados a quienes en que en otro tiempo solo descalificaste.

¿Eres Honesto?... ¿Cuántas denuncias de corrupción hay ya en tu contra?, y otras más que sabemos muy pronto aparecerán. En suma tú fuiste como siempre, un completo fraude, ¿a cuántos de tus amigos, socios y cómplices los congelaste ?

Yo mismo y la mayoría de los chihuahuenses solo te podríamos entender como un ser estéril en tus treinta años como legislador local y federal, y más aún, en tu paso como titular del Poder Ejecutivo Estatal, jamás vimos una sola gestión que haya valido la pena para los chihuahuenses, sólo has sabido vivir parásitamente del presupuesto al que sangran tú y tus allegados con la bandera de la honestidad; tu ineficiencia debiese ser la forma más sofisticada de corrupción que debe castigarse.

En tu gobierno, convertiste nuestro gran Estado en un campo de persecución, venganza y corrupción gracias a tu ineptitud y mezquindad contra todo el que te resultara incómodo.

César Duarte invitó a la ciudadanía a votar por Maru Campos (Foto: Twitter @MarkoCortes / @cesarmty)

En mi contra fabricaste una campaña de linchamiento basada en mentiras y violando todos mis derechos, alimentada por la desinformación y tu capacidad inagotable de odios y frustraciones.

Javier Corral, trataste de engañar a los chihuahuenses con burdas mentiras: hiciste creer a los chihuahuenses que yo era el dueño de Farmacias Guadalajara, del hotel Soberano, de Unión Progreso, etc, del que por cierto, es socio tu amigo Gustavo Madero y Jaime Herrera, a quien hiciste tu inútil protegido; dijiste que tenía una bóveda en el subterráneo de mi casa; que tengo mas de 10 casas en El Paso y, que la seguridad recuperada en Chihuahua era simulación, así como el accidente en el helicóptero, bueno, nada más te faltó decir que era culpable de la sequía y que se llevaron el agua de Chihuahua por mi culpa, ¿ cómo has podido o podrías probar estas mentiras? ¿ también vas a responsabilizar a alguien más para esto?

Javier Corral, tú y tu equipo me citaron en la fiscalía el 12 de diciembre de 2016, sabiendo que ese día me estaban operando de mi columna en Houston, Texas, para de esa manera asegurarse que no me presentaría a la cita. Nunca mi defensa ha logrado conocer los hechos legales e ilegales de los que se me acusa aún a 4 años de iniciados los procedimientos en mi contra.

Gente de mi confianza recibieron una confesión de Víctor Quintana Silveyra en donde él mismo platica a sus amigos, cómo “Corral” le encomendó hacer arreglos con la delincuencia organizada y declara que un conocido sacerdote es el enlace que le abrió esa comunicación.

Quintana Silveyra aseguraba que en cuanto yo llegara al CERESO de Chihuahua me iban a matar, y tu amigo momentáneo ( como lo han sido casi siempre la mayoría de tus amigos) sabe que está grabado esto que digo y no lo podrá desmentir.

Además del linchamiento político, mediático y social basado en mentiras, usando jueces a modo y violando mis derechos de presunción de inocencia y de adecuada defensa, permitiste y generaste con tus acciones y omisiones una amenaza continua de la delincuencia organizada que yo sí combatía.

Como gobernador te salió de inmediato lo autoritario, no se si por tu complejo de inferioridad, o por su obsesión de poder, imponiendo tus berrinches en las grandes y muy dignas instituciones que nos han costado tanto en todos los sentidos a los chihuahuenses construir, tales como el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hasta implantar jueces a tu modo en el Poder Judicial; al más puro modelo autoritario de terribles consecuencias antidemocráticas.

César Duarte los delitos por los que se le señala a Duarte ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (Foto: Archivo)

Con suma eficacia la Fiscalía procesó a Javier Garfio y le truncó por el momento su carrera política; a mi amigo Lázaro López intachable como persona y profesionista, con una brillante carrera en el Banco de México, en donde se jubiló con los más altos estándares de eficacia y honradez, sin más lo encarcelaste muriendo luego de Covid, corresponsabilidad clara de una juez muy de tu mano y estilo.

A Alejandro Villarreal también le detuviste su arribo al Congreso del Estado inventándoles cuanto se les ocurrió a ti o a tu gente; igualmente atacaste a Jesús Esparza, quién contaba con una brillante carrera profesional y un impecable paso por la Auditoría Superior del Estado; al empresario Otto Valles le bloqueaste su carrera política por su cercania con enemigos tuyos. A Cristopher James lo consignaron por venganza de los Borruel; a Marcelo González Tachiquín lo procesaron por interponer una denuncia de extorsión. Sin dilación detuvieron a Antonio Tarín para no dejarlo asumir la diputación federal; a Raymundo Romero por venganza; el notario Fernando Úlloa también fue tu objetivo sólo por dar fé de los atropellos que hicieron en los cateos de mi casa y oficina; y al notario Luis Raúl Flores por no prestarse a tu gran mentira de la nómina secreta.

Tratos similares recibieron Conchita Valles y Guadalupe Medina, damas respetables, a quiénes procesan e intimidan para que declaren en mi contra. Todas estas afectaciones fueron pago político a tus oscuros aliados.

Sin duda la mayor y peor canallada librada por la Fiscalía fue contra Mayra Urbina, viuda de Carlos Hermosillo, con cuatro hijos pequeños huérfanos fue detenida ilegalmente; a pesar de que Javier Corral conoce personalmente a la maestra Sandra Urbina, mujer querida y respetada con una amplia militancia panista, quien además padece de un cáncer muy agresivo, y fue quién se hizo cargo de sus nietos, y sin importarte nada su situación, con toda cobardía preferiste mantenerla en prisión sin dejar que llevara su proceso en libertad violando todos sus derechos.

La denominada nómina secreta fue, es y será siempre solo una fijación mental con veta mediática inventada por ti, yo nunca tuve una nómina secreta. No te bastó denostar a los actores políticos de todos los partidos, sino que te atreviste a difamar, denostar y amenazar a líderes religiosos importantísimos de nuestra comunidad como lo son nuestros obispos. A cinco días de tu salida, gran favor le harías al Estado si demuestras esa falsa nómina o te disculpas con todos ellos y con quienes a ellos guían o ellos representan.

Ese miedo que alimentaste con tantas personas detenidas injustamente y sobre todo abusando de chicanadas para presionarlos al estar presos para que declararan en mi contra, eso se acabó.

Muchos intelectuales de buena fé llegaron a creer en ti porque usas un discurso incendiario falso e hipócrita que solo hay que analizarlo de origen para saber quién eres, basta una breve remembranza en su momento de tus grandes temas retóricos, entre ellos, tu “lucha” contra Televisa y contra empresas de telecomunicaciones, así como tu terminar comiendo del mismo plato que con tus supuestos archienemigos del fraude del verano del ´86.

Javier Corral aseguró que César Duarte enfrentará la justicia en Chihuahua este año (Foto: Twitter / @Javier_Corral)

Que desvergüenza tienes cuando presumes una eficiencia en los llamados expedientes X’s y mientras el 93 por ciento de los homicidios están impunes, en tanto el robo de autos, extorsión y secuestro abundan, ¿a quiénes quiere engañar? dichos expedientes, desde la figura discriminatoria de llamados “X´s” hasta su ineficacia donde no pudiste obtener ni UN SOLO JUICIO ORAL de todos ellos en cinco años.

¿Por qué presumes tanto esos resultados si no han ganado un solo juicio?, solamente se han aprovechado de los detenidos amenazándolos con mantenerlos en prisión hasta que acepten declarar en mi contra, o sea, justicia a modo de los expedientes X’s.

Javier, de honrado no tiene NADA, menos de demócrata; usaste al Gobierno para saciar su amargura, venganza y revanchismo, nunca para el beneficio de los chihuahuenses, sólo eres una triste simulación.

Los chihuahuenses pueden ahora comparar tu obra pública, el crecimiento económico, la seguridad, el incremento en la infraestructura de salud y educación, en carreteras, en fin, todo el gobierno de las dos administraciones, una en favor del pueblo y otra en favor de tu distorsionado ego y gran desinterés por tu pueblo.

Las obras importantes requieren proyectos viables, gestiones, trabajo, es imposible construirlos desde el campo de golf, desde el desinterés y la frivolidad de un mundo intelectual donde crees pertenecer sin aportar una sola idea que transforme las estructuras de las que te serviste.

Sería ocioso enumerar las grandes diferencias que se pueden encontrar en lo hecho por ti en estos cinco años, contra lo que se hizo en la administración que los chihuahuenses me confiaron dirigir y que los números no mienten. La diferencia más importante es que nunca culpé a otros.

No podemos permitir que te sigas burlando de los Chihuahuenses, en octubre del 2016 quedaron a disposición del nuevo gobierno 6 mil millones de pesos en la última bursatilización que yo hice y ese dinero era para terminar los Hospitales de Juárez, el de gineco-obstetricia de Parral, el aeropuerto de Creel, el teleférico y el teatro de Parral, por desgracia esos recursos los desviaron y no terminaron ninguna de esas obras, por lo que es falso que le haya dejado sin dinero.

Intentaste engañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la ciudadanía diciendo que inauguramos el Hospital en Juárez sin acabarlo siendo esto una gran mentira, nunca te importó terminarlos.

En mi administración hicimos obras como las instalaciones del Poder Judicial; también los centros históricos de Juárez, de Chihuahua y Parral; puentes en la avenida Teófilo Borunda y el distribuidor de Zootecnia en la capital; el super periférico en Cuauhtémoc, pistas aéreas en Témoris y Batopilas, entre otras.

Levantamos la cortina de la presa Parral, construimos la nueva presa de Piedras Azules; resolvimos el más complejo y antiguo conflicto agrario en Nuevo Casas Grandes y el mas grande del estado; quitamos las garitas en Janos la del 30 en Juárez y La Mula en Ojinaga; hicimos 30 clínicas y hospitales nuevos y remodelados en todo el estado. La carretera de 4 carriles Parral a Santa Bárbara; las carreteras a Cusihuiriachi, a Valle del Rosario y a Batopilas; la vía corta Chihuahua a Guachochi, etcétera. El Campus de la UACH en Parral; Campus de UACJ en Cuauhtémoc; entre otros.

Todo esto se hace gestionando, trabajando, elaborando proyectos y tocando puertas en las gestiones, pero otra gran diferencia es que Javier Corral destruye, es fácil, lo difícil es construir. Los Chihuahuenses quisiéramos saber de una sola obra de impacto de tu gobierno.

Si bien la deuda creció en mi gobierno, también es cierto que logré concesiones carreteras por 30 años que garantizaron el pago de la misma; gestioné el fideicomiso de puentes en Juárez, pero hoy no hay obras y sí más deudas, y eso sí que podría considerarse por la autoridad investigadora como un verdadero robo y saqueo al Estado.

Corral además de mentiroso y mezquino, dejas postrado de rodillas al Estado ante la inseguridad, endeudado con más de 64 mil millones y un déficit de 14 mil millones y sin obras, caída la inversión, el empleo y no digas que es por el Coronavirus, de plano ser inepto es la peor corrupción. “Por sus frutos os conoceréis”.





En el 2010 era peor la inseguridad que habíamos enfrentado, y hoy tenemos el miedo colectivo de la pandemia del coronavirus, ambas circunstancias las estás heredando juntas al próximo gobierno cuando tú no recibiste ninguna.

Y lo que es peor es que tu sí crees que la gente se cree sus mentiras. El tiempo nos dará la razón, y el juicio de los chihuahuenses será implacable.

Los últimos cinco años han sido caóticos para nuestro estado y sus habitantes por tu ineptitud, frivolidad y autoritarismo, así lo demuestran la inseguridad con más de 11 mil 500 homicidios, que siguen al alza, así como miles más de feminicidios, dónde el 93 por ciento están en completa impunidad.

Ejemplos hay muchos: los homicidios del empresario Uriel Loya, la periodista Miroslava Breach; las mujeres y niños Lebaron; y los activistas Julián y Víctor Carrillo.

Tus acusaciones contra mi persona tendrán que ser probadas en los tribunales (no los que tu manipulas a capricho), pero lo que ya quedó claro es que “Usted Señor Gobernador” solamente se dedicó a la holgazanería y la mentira, eso ya nadie lo duda, pues “gobernar” desde los campos de golf o las canchas de tenis es lo suyo, acompañado de mentiras y de una imaginación perversa que solo sabe usar como opositor y perseguidor, nunca como gobernante ni competidor leal.

“En boca del mentiroso hasta la verdad es duda”

Javier, se gobierna con madurez y responsabilidad, trabajando y gestionando, no con actitudes de exigencia vanas que solo han llevado a Chihuahua al atraso y mayor pobreza, engañando y extorsionando a los diferentes actores de la vida pública.

Por todo esto Javier Corral, fuiste un verdadero fraude y hoy estás desesperado por conseguir dónde seguir viviendo del erario, sobre todo te urgen fuero y protección por la gran cantidad de delitos que cometiste en tu paso por el Gobierno de Chihuahua.

No te deseo nada malo, ojalá que los juicios que se te atribuyan sean justos y eficaces, que rindan frutos de justicia a nuestra gente y no solo el show ilegal y sin escrúpulo alguno que intentaste tan cobardemente contra un servidor y mis colaboradores.

Yo como siempre, seguiré pidiendo con fé y con un corazón sincero, que el Cielo Bendiga a Chihuahua.

CÉSAR HORACIO D. J.

