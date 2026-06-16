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Kenia López Rabadán pide a Sheinbaum probar que en México hay Estado de derecho tras dichos de zar Antidrogas de EEUU

La presidenta de la Cámara de Diputados reiteró su llamado a actuar contra políticos vinculados con el narcotráfico

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Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, “lejos de ser un ataque contra México”, representan una oportunidad para que el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, demuestre “al mundo” que en el país hay Estado de derecho.

La diputada del PAN dijo que, más allá de litigar o no con funcionarios estadounidenses, la salida es “romper el pacto de impunidad” y actuar contra políticos que estarían vinculados con el narcotráfico.

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“La Zar Antidrogas reconoce la colaboración para perseguir narcotraficantes, lo dice textualmente, pero también reclama que solo es para narcotraficantes y no para políticos vinculados con el narcotráfico”, declaró en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

López Rabadán insistió en que la inseguridad “lastima, destruye y ofende” a las familias y plantea que investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico es una obligación “legal y ética” del Estado mexicano.

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“No hay en términos éticos y tampoco legales por qué seguir encubriendo a políticos ligados con el narcotráfico”, subrayó.

También reiteró que deben sancionarse conductas como estar “metido en el huachicol”, coludirse con cárteles o negociar con delincuentes.

“Para los propios mexicanos no puede ser posible que, habiendo pruebas, testimonios e investigaciones, no haya sanciones”, remarcó.

Sheinbaum evita responder a Sara Carter

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder de forma directa a los señalamientos de Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

En su conferencia matutina de este 15 de junio, la presidenta afirma que es complicado responder cada declaración de funcionarios estadounidenses, pues existen reuniones periódicas para tratar temas comunes y reconoce que hay desacuerdos.

“Es su opinión, nosotros pensamos algo distinto”, expresó, sin especificar a qué declaraciones se refiere.

¿Qué dijo la zar Antidrogas de EEUU?

El domingo pasado, Sara Carter declaró que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó acciones para desmantelar redes financieras y de protección política que permiten operar a cárteles en México, y adviertió que seguirán apuntando a funcionarios coludidos con el crimen.

Esto último, en el contexto de que en abril pasado, las autoridades de Estados Unidos emitieron una orden de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto con nueve funcionarios más de ese mismo estado.

La funcionaria aseguró que la colaboración actual con México “no se había visto antes” y destacó que han tenido avances como el operativo que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el 22 de febrero en Jalisco.

Según Carter, esa operación fue coordinada entre inteligencia estadounidense y fuerzas armadas mexicanas.

Carter añade que la cooperación se mantiene firme porque los gobiernos conocen las advertencias de Trump sobre posibles ataques si no colaboran.

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