Suecia se despide de México tras golear en su primer partido del Mundial 2026: “Gracias”

Suecia goleó a Túnez en su debut mundialista en el Estadio Monterrey (X@svenskfotboll)

La Selección de Suecia cerró su estadía en México tras lograr una victoria por 5 a 0 ante Túnez en el Estadio Monterrey, resultado que marcó su debut en el Mundial 2026. El equipo europeo utilizó sus redes sociales para despedirse del país anfitrión luego de su contundente actuación.

En el encuentro del domingo, los goles suecos llegaron por medio de Yasin Ayari, quien anotó en dos ocasiones, junto con los tantos de Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg. Por parte de Túnez, Omar Rekik fue el encargado de marcar el único gol para su equipo, aunque no logró cambiar la historia del partido.

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Suecia goleó 5-1 a Túnez por el Grupo F del Mundial 2026 - Crédito: Reuters.

Tras la goleada, la delegación sueca publicó un mensaje dirigido a la afición mexicana, donde agradeció la hospitalidad recibida durante su paso por el país. Esta despedida simbólica subrayó el ambiente de cordialidad que reinó en la sede del partido inaugural para el conjunto nórdico.

“Gracias, Monterrey. Ahora de vuelta a Dallas”, escribió la Selección Sueca en sus redes sociales.

Tras la goleada, la delegación sueca publicó un mensaje dirigido a la afición mexicana, donde agradeció la hospitalidad recibida durante su paso por el país (captura de pantalla)

Próximos partidos de la Selección de Suecia

El próximo compromiso de Suecia será el 20 de junio cuando enfrente a Países Bajos en Houston a las 19:00 horas. El 26 de junio jugará ante Japón en Dallas a la 13:00 horas. Cabe indicar que los encuentros de la fase de grupos de la selección sueca tendrán lugar en dos ciudades anfitrionas, y los equipos que logren avanzar en el Grupo F accederán a las eliminatorias.

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Equipo de Suecia en el Mundial 2026

La selección dirigida por Graham Potter dispone de una dupla ofensiva considerada entre las más prometedoras del torneo, con Viktor Gyökeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool). También destacan en la plantilla el capitán Victor Lindelöf, Daniel Svensson, Lucas Bergvall y Anthony Elanga.

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Otros partidos que se disputarán en Monterrey

La programación en el Estadio Monterrey continuará el 20 de junio, cuando Túnez vuelva a pisar el césped regiomontano, esta vez para medirse ante Japón. La organización dispuso que el inicio de este compromiso sea a las 22:00 (CDMX), con el objetivo de favorecer las audiencias asiáticas, especialmente al público japonés, para quienes el horario resultará más accesible.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden fans celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

Las acciones en tierras regiomontanas seguirán el 24 de junio, fecha en la que Sudáfrica y Corea del Sur se jugarán sus oportunidades de avanzar a la siguiente fase. El duelo dará inicio a las 19:00 (CDMX), permitiendo que ambas selecciones lleguen con claridad sobre los resultados requeridos para mantenerse en la competencia.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. Mattias Svanberg de Suecia celebra después del partido. REUTERS/Henry Romero

En este partido, los equipos buscarán una combinación de marcadores que les permita soñar con la clasificación, conscientes de que cada punto puede definir su futuro en el torneo. La expectativa entre los aficionados crece a medida que se acerca la fecha, en un calendario diseñado para captar la atención de diversas audiencias internacionales.

Finalmente, el estadio norteño será escenario de un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo mundial. En esta llave se medirán el conjunto que finalizó en la segunda posición del Grupo C y el líder del Grupo F.

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