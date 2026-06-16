¿Problemas para el pato Merlín? FIFA contacta a la familia dueña del animal viral en el Mundial 2026

Lo que comenzó como videos virales entre aficionados del Tri ahora podría llevar al pato más famoso de México a un encuentro con directivos del futbol mundial.

Lo que hace apenas unas semanas parecía una curiosa historia nacida en redes sociales podría dar un paso inesperado hacia los escenarios oficiales de la Copa Mundial 2026. Merlín, el pato que se convirtió en una de las figuras más populares entre la afición mexicana, fue invitado al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, una situación que ha despertado especulaciones sobre un posible acercamiento con representantes de la FIFA.

La información fue dada a conocer por Heraldo Televisión, medio que señaló que Carla y Cristian Gómez, propietarios de la famosa mascota, fueron contactados recientemente para asistir a las actividades organizadas en el corazón de la capital mexicana.

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De acuerdo con lo compartido por la familia, todavía no existe claridad sobre el objetivo específico de la invitación ni sobre los temas que podrían abordarse durante el encuentro. Sin embargo, la noticia rápidamente llamó la atención de los seguidores de Merlín, quienes han acompañado su crecimiento como fenómeno viral desde los primeros días del Mundial 2026.

Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

La popularidad del pato Merlín surgió de manera espontánea durante las celebraciones relacionadas con la Selección Mexicana. En distintos videos compartidos en redes sociales se observa al ave recorriendo zonas concurridas por aficionados, interactuando con personas y formando parte de los festejos que acompañaron la euforia mundialista.

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Su presencia en Paseo de la Reforma durante las celebraciones del Tricolor provocó una avalancha de reacciones en internet. Miles de usuarios comenzaron a compartir fotografías, videos, ilustraciones y memes inspirados en el singular personaje, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocibles entre la afición mexicana.

Con el paso de los días, Merlín dejó de ser simplemente una mascota familiar para transformarse en un símbolo espontáneo del ambiente festivo que rodea la Copa Mundial 2026 en México. Su carisma y cercanía con los aficionados ayudaron a construir una comunidad digital que sigue cada una de sus apariciones.

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La invitación al Fan Fest alimentó además una pregunta que ha circulado con fuerza en redes sociales: ¿Merlín podría tener problemas con la FIFA por su creciente popularidad?

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, sigue a Cristian Gómez al cruzar la calle en la Ciudad de México, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

Hasta el momento, no existe ninguna postura oficial que indique que el organismo rector del futbol mundial considere a Merlín una infracción o una amenaza para sus derechos comerciales. Tampoco se ha emitido comunicado alguno en el que se le catalogue como una “mascota pirata” o se anuncie algún tipo de sanción contra sus propietarios.

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Por ahora, lo único confirmado es el contacto realizado con la familia y la invitación para acudir al evento. Cualquier versión relacionada con castigos o prohibiciones permanece en el terreno de la especulación.

Lo que sí está claramente establecido son las normas de protección comercial que rodean a la Copa Mundial 2026. La FIFA mantiene bajo resguardo los nombres, imágenes y elementos asociados a las mascotas oficiales del torneo: Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano; y Clutch, el águila estadounidense.

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Además de las mascotas oficiales, también se encuentran protegidos logotipos, emblemas, lemas y diversos activos comerciales vinculados a la competencia.

La celebración por los primeros tres puntos de México en el Mundial dejó una de las postales más peculiares del torneo.

Estas disposiciones buscan evitar que terceros utilicen elementos oficiales para generar asociaciones comerciales sin autorización, comercializar mercancía no autorizada o desarrollar campañas promocionales que puedan inducir a confusión entre los consumidores.

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En ese contexto, especialistas señalan que una mascota independiente como Merlín únicamente enfrentaría posibles restricciones si fuera utilizada comercialmente como representante oficial del Mundial 2026 o si su imagen fuera vinculada de manera indebida con marcas registradas por la FIFA.

La historia del pato también refleja una diferencia interesante respecto a las mascotas oficiales. Mientras personajes como Zayu fueron diseñados específicamente para representar valores culturales y promocionales del torneo, Merlín alcanzó la fama de forma orgánica gracias al cariño de la afición mexicana.

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El pato Merlín compaña a sus dueños vendiendo aguas en las calles de la capital (X@miseleccionmx)

Su ascenso nació en las calles, entre celebraciones improvisadas, videos virales y el entusiasmo de miles de seguidores. Ahora, esa misma popularidad podría llevarlo a uno de los eventos más importantes alrededor de la Copa Mundial 2026, donde el pato Merlín podría escribir un nuevo capítulo en una historia que sigue creciendo día con día.

Por ahora, la expectativa continúa creciendo entre quienes han seguido el fenómeno desde sus primeras apariciones. Lo que comenzó como una serie de videos compartidos en redes sociales terminó convirtiéndose en una historia capaz de llamar la atención de la propia FIFA, confirmando que Merlín se ha consolidado como una de las figuras más queridas y comentadas de la fiesta mundialista que se vive en la Ciudad de México.

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