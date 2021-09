Kanye West admitió que le fue infiel a Kim Kardashian durante su lucha contra el alcohol

Kim Kardashian y Kanye West (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

El rapero Kayne West volvió a ser el foco de atención al “admitir” que fue infiel a su exesposa Kim Kardashian mientras se encontraba en rehabilitación por sus problemas con el alcohol.

“La canción es en cierto modo su testimonio de todo lo que hizo mal y de asumir la responsabilidad por la ruptura de su matrimonio”, dijo una fuente anónima a Page Six al referir que la canción “Hurricane” en el nuevo álbum hablaría del error garrafal que cometió el rapero poco después de que nacieran sus dos primeros hijos.

La parte de la canción que ha generado esta polémica dice: “Aquí voy actuando demasiado rico / Aquí voy con una chica nueva / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos niños / Es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento”.

(@kimkardashian)

Asimismo, dicho medio especializado en información de la farándula, dijo que la fuente que consultaron negó que la “nueva chica” a la que hace referencia el rapero en la canción sea Irina Shayk, con quien empezó un romance tras su separación de Kim Kardashian.

“Si miras más de cerca la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso especifica que fue después de tener dos hijos”, dijo la persona consultada. Cabe recordar que la pareja tuvo cuatro hijos en total durante su relación.

Otra parte del tema Hurricane supuestamente hace referencia a que West no volvía nunca a la casa que compartía con Kim, y la causa sería los problemas que enfrentaba a causa de su lucha contra su alcoholismo.

La parte de la canción que supone lo anterior dice: “Architectural Digest, pero necesitaba mejoras en el hogar / una casa de sesenta millones de dólares, nunca volví a casa/ El genio no tiene ni idea, hay mucho que arriesgar / Alcohol anónimo, ¿quién es el perdedor más ocupado?”.

Precisamente, el rapero fue noticia hace un par de meses cuando confirmó su romance con Irina Shayk con una escapada romántica a Europa. El rapero y la modelo rusa viajaron a Francia a principios de junio, donde disfrutaron de una estadía en el exclusivo hotel Villa La Coste, ubicado en la región de la Provenza.

“Se veían increíblemente felices y relajados. Eran solo ellos y algunos amigos”, compartió un testigo al sitio E! News. “Kanye fotografió a Irina siempre que pudo”, dijo una segunda fuente al citado medio. “A ella le encantaba posar para él. Parece su musa”, agregó.

La pareja pasó tres noches en el hotel y voló de regreso a los Estados Unidos el miércoles. Todo indicaba que el músico y su novia, de 35 años, realizaron ese viaje para celebrar el cumpleaños número 44 de West.

Eso mientras Kim Kardashian le declaraba su amor eterno a Kanye West, a pesar de su inminente divorcio. La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” rindió homenaje a su ex marido en su 44º cumpleaños con una vieja foto de la pareja con tres de sus hijos: North, Saint y Chicago West que entonces era un bebé. “¡Feliz cumpleaños. Te amo de por vida!”, escribió la estadounidense junto a una fotografía familiar.

Kim, de 40 años, también compartió una foto de West con sus hijos y una de ellos cuando eran pareja.

(Foto: Broadimage/Shutterstock)

Kim Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero tras casi siete años de matrimonio. La pareja comparte cuatro hijos: North(7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (2). Mientras tanto, Shayk tiene a su hija Lea De Seien (4) con su ex Bradley Cooper.

No obstante, a pesar del divorcio, su dinámica pareciera mostrar una buena relación entre ambos. Tan es así que Kim ha mostrado su apoyo públicamente al nuevo material de West, “Donda”, desde que este comenzó la gira promocional... incluso ha bromeado diciendo que lo escucha en “mute”.





