Khloé Kardashian y su equipo están desesperados intentando retirar esta foto de ella en bikini y sin retocar

La foto que Khloé Kardashian quiere que nadie vea de ella

El equipo de trabajo de Khloé Kardashian intenta por todos los medios borrar una foto privada que muestra a la mediática con su cuerpo real y sin retoques. En la imagen aparece al natural luciendo una bikini animal print y posando junto a una piscina.

La instántantea se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios debieron eliminarla por amenazas por parte del staff de Khloé Kardashian, que calificaron la imagen de “hermosa” pero dijeron que querían que desapareciera porque no estaba autorizada.

“La foto editada en color fue tomada de Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente”, dijo Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, en un comunicado.

“Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de no querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada”, añadió.

En la imagen Khloé aparece con una bikini sonriendo a cámara. La estrella televisiva, en efecto, tiene un envidiable cuerpo pero que no es tan irreal como siempre intenta mostrar. Y además, por primera vez en mucho tiempo, se puede ver a la empresaria con los rasgos reales de su rostro y no totalmente modificados por la edición digital.

Aunque la instantánea sin editar ha sido elogiada por los seguidores del famoso clan, que celebraron que mostrara su belleza natural, el equipo de Khloé ha estado trabajando arduamente para eliminar todos los rastros de la fotografía “no autorizada”.

Khloé , de 36 años, pasó unos días de descanso en la residencia que tiene su madre Kris Jenner en Palm Springs, junto a sus hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner.

Las hermanas Kardashian-Jenner a menudo son acusadas de editar al extremo sus propias imágenes para verse en perfecto estado físico. Un hecho recordado fue cuando Kim Kardashian afirmó que las imágenes tomadas por los paparazzi durante un viaje a México en abril de 2017 fueron editadas por los fotógrafos para perjudicarla.

Luego, la entonces esposa del rapero Kanye West admitió que no estaba en su “mejor forma” y que no había hecho ejercicio durante 12 semanas cuando se tomaron las fotos.

Sin embargo, a pesar de afirmar que había estado alterando sus propias fotos, la estrella de 40 años insistió durante una aparición en The View que los paparazzi eran los culpables de retocar las imágenes para hacerla verse “mucho peor” de lo que realmente estaba.

Kim Kardashian en 2017 (The Grosby Group)

En mayo de 2020, Khloé fue acusada de editar una imagen de Instagram que la mostraba luciendo dramáticamente diferente. Cuando inicialmente dio a conocer la imagen en Instagram, los fanáticos acusaron a la estrella de “Keeping Up With The Kardashian” de someterse a procedimientos cosméticos e incluso de pasar por el quirófano.

Pero la fotografía que quedó al descubierto en las últimas horas parece demostrar que la apariencia alterada de Khloé se debió a la magia de la edición.

Khloé Kardashian (IG: @khloekardashian)

La hermana menor de Kim y Kourtney tenía 23 años cuando salió al aire “Keeping Up With The Kardashian”, el reality que las hizo famosos y millonarias, que llega a su fin este año. Durante los últimos 13 años, se casó y se separó del ex jugador de baloncesto Lamar Odom. Tras la ruptura, recurrió al fitness, lo que la llevó a tener un cambio extremo en su físico, que mostró en su spin-off, “Revenge Body With Khloé Kardashian”.

La fundadora de la marca de ropa “Good American” tuvo una hija llamada True en 2018 con su novio, el basquetbolista Tristan Thompson que pertenece al equipo de los Boston Celtics de la NBA, con quien tiene planes de casamiento pese a las infidelidades del deportista.

