Kim Kardashian se convirtió oficialmente en multimillonaria

La estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian alcanzó una fortuna de 1.000 millones de dólares gracias a sus negocios de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo, KKW Beauty y Skims, según informó la revista Forbes. La publicación, que elabora listas sobre las personas más ricas del mundo, indicó que la más famosa de las hermanas Kardashian, de 40 años, debutó en el ránking de multimillonarios también gracias a los ingresos derivados de sus acuerdos publicitarios e inversiones en bienes raíces.

En octubre de 2020, Forbes había estimado que el capital de la protagonista de reality “Keeping Up With The Kardashians” ascendía a los 780 millones de dólares y desde entonces ha incrementado su fortuna hasta la cifra redonda de 1.000 millones de dólares.

La mediática creó en 2017 KKW Beauty siguiendo los pasos de su hermanastra Kylie Jenner y el año pasado vendió el 20% al conglomerado de cosméticos Coty por unos USD 200 millones. La revista estima que la participación restante del 72% alcanza unos USD 500 millones, mientras que la de Skims asciende a unos USD 225 millones.

“Es la primera vez que dejo de tener acuerdos de licencia y me convierto en propietaria”, dijo Kardashian West a Forbes en 2017, cuando anunció su línea de cosméticos.

Cada año desde 2012, ha ganado al menos USD 10 millones, según el recuento de Forbes, gracias a los cheques de pago de “Keeping Up With the Kardashians” y acuerdos de patrocinio. También tiene tres propiedades en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, y una cartera de inversiones de primer nivel, que incluyen acciones de Disney, Amazon, Netflix y Adidas que su futuro ex esposo Kanye West le regaló por Navidad en 2017.

Kardashian también tiene activos en efectivo, inversiones y bienes raíces. Y aunque el programa de larga duración del clan en el canal E! está a punto de terminar, el nuevo acuerdo con Hulu para crear contenido le permitirá seguirá aumentando su cuenta bancaria.

Una celebridad menor cuando se lanzó el programa “Keeping Up With the Kardashians” en octubre de 2007, Kim Kardashian se convirtió en una estrella mundial gracias a este reality show, sobre el cual construyó un imperio con la ayuda de su madre, Kris Jenner. Tiene más de 200 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Kardashian West solicitó en febrero el divorcio del rapero y padre de sus cuatro hijos, Kanye West, citando diferencias irreconciliables, tras meses de especulaciones de una posible separación. Atracción de alfombras rojas y desfiles, “Kimye”, como se apodaba a la poderosa pareja, daba qué hablar en cualquier evento al que asistiera.

El músico ya se había unido a la prestigiosa lista de multimillonarios de Forbes en abril de 2020, con una fortuna estimada en 1.800 millones de dólares generada por su negocio de zapatillas de deporte Yeezy y su carrera musical.

No es la primera integrante del clan Kardashian en ser reconocida por la publicación, ya que en 2019 su hermanastra Kylie Jenner fue nombrada como la multimillonaria “hecha por sí misma” más joven del mundo gracias a su negocio Kylie Cosmetics, aunque el título fue rectificado poco después y Forbes aclaró que algunas cifras estaban infladas.

