Siete ex empleados de Kim Kardashian la denunciaron por no pagar el salario completo ni permitirles pausas para almorzar

Kim Kardashian, demandada por siete de sus antiguos empleados (Reuters)

Este lunes siete ex miembros del personal de jardinería y mantenimiento que trabajaron en la mansión de USD 60 millones que Kim Kardashian tiene en la exclusiva urbanización de Hidden Hills, California, han presentado una demanda colectiva en su contra acusándola de no pagar a tiempo sus salarios y de retener el 10% de los mismos para cubrir impuestos.

También sostienen que la celebridad se negaba a recompensarles por las horas extras y que no podían realizar pausas para comer a lo largo de la jornada laboral, según informó este miércoles Page Six del periódico New York Post.

Un ex empleado, de 16 años, afirma que lo obligaron a trabajar más del máximo de 48 horas semanales permitidas por la ley para un empleado menor de edad en verano, y otro sostiene que fue despedido en el acto cuanto planteó sus quejas sobre el tema de los impuestos y las horas extras.

La mansión de Kim Kardashian en Hidden Hills (The Grosby Group)

Su representante legal común, Frank Kim, insinuó que muy pronto podrían emprender más acciones legales en contra de la estrella televisiva que tiene una fortuna de 1.000 millones de dólares.

En una declaración al tabloide Daily Mail, quien informó sobre la demanda el lunes, explicó: “El robo de los salarios y otras infracciones en el lugar de trabajo son un problema generalizado en Los Ángeles. Mi firma actualmente está investigando otras posibles violaciones contra mis clientes, así como contra otras familias y empresas poderosas en nombre de los trabajadores”.

Un portavoz de Kardashian ha respondido a estas graves acusaciones señalando que los empleados -Andrew Ramírez, Christopher Ramírez, Andrew Ramírez Jr, Aron Cabrea, René Ernesto Flores, Jesse Fernández y Robert Araiza- fueron contratados a través de una empresa de servicios, que se encargaba de sus nóminas. Por tanto, Kim no se considera responsable de los acuerdos a los que esta tercera parte haya podido llegar directamente con su personal.

“Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se resuelva amistosamente en breve”, dijo el vocero de la mediática estadounidense.

Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills durante la 92ª edición de los Premios de la Academia, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 9 de febrero de 2020 (Reuters)

La nueva demanda se produce menos de cuatro meses después de que Kim solicitó el divorcio de su esposo Kanye West, de 43 años, el 19 de febrero. En los documentos judiciales, tanto Kim como West acordaron la custodia compartida de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, y ambos dijeron que no solicitarían manutención conyugal.

West, al igual que su ex esposa, también enfrenta demandas de ex empleados por salarios impagos. El rapero enfrenta dos procesos colectivos en los que está acusado de no compensar a los artistas y el personal técnico que trabajó en los servicios dominicales que protagonizó en 2019.

