Bloqueo de la CNTE en Michoacán ha dejado pérdidas millonarias

Bloqueos CNTE Michoacan (Foto: Cuartoscuro)

El bloqueo a las vías del tren en Michoacán que realizan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el cual ya cumplió un mes, ha dejado pérdidas que ascienden a 1,600 millones de pesos.

Los profesores de la CNTE que exigen el pago de quincenas atrasadas y la garantía de que recibirán sus salarios a tiempo lo que resta de 2021, realizaron bloqueos y la quema de vehículos de empresas como parte de sus protestas del 1 de septiembre.

De acuerdo con reportes periodísticos, la quema de autos fue realizada por el Grupo Poder de Base de la Sección XVIII de la CNTE, quienes también mantienen interrumpido el paso en las vías férreas de la comunidad Caltzontzin, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), por cada día de bloqueo suman afectaciones por 50 millones de pesos para los empresarios.

Bloqueos CNTE Michoacan (Foto: Cuartoscuro)

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles, por su parte, asegura que la afectación es “mayúscula” al no poderse mover combustóleo, químicos, acero, cemento, insumos para la agro-industria, entre otros.

Este jueves durante su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la Coordinadora, cuyos maestros de Chiapas se manifestaron en la gira que el mandatario realizó en esa entidad el pasado fin de semana.

López Obrador aseguró que su gobierno no acepta chantajes, toda vez que se ha tratado con respeto al magisterio. Es por eso que les pidió, acepten dialogar con la secretaria de Educación Delfina Gómez.

“Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes (...) Yo también quiero protestar, porque no debemos nada. Hemos tratado a las maestras y maestros como se merecen, no se les insulta, desprestigia, reprime, así era antes”, aseveró.

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

López Obrador afirmó que fue de los pocos que defendieron a la CNTE a pesar de que había campañas para desprestigiarlos, por lo que tiene “autoridad moral” para pedirles respeto.

¿Saben quién defendía a los maestros? El movimiento nuestro, por eso tengo autoridad moral y les puedo decir a los dirigentes que se pasan, y les puedo decir que consulten a las bases, si son democráticos, pregúntenle a los maestros y maestras si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato, y empiezan a crear de que ‘es lo mismo’, no, no es lo mismo”, enfatizó.

“Hasta les dije en un discurso, se me vino a la cabeza algo que se aprende en la lucha. Les dije ‘ni FRENAAA, ni la CNTE detienen al presidente’, eso es. Si tiene la necesidad de atender asuntos es con la SEP, la maestra Delfina Gómez es una mujer íntegra, honesta, nunca había estado una maestra como secretaria de Educación Pública”, destacó.

SEGUIR LEYENDO: