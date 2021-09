“Reprobado”: Xóchitl Gálvez reaccionó al Tercer Informe de Gobierno

Xóchitl Gálvez Ruíz, arremetió contra el presidente luego de presentar su Tercer Informe de Gobierno (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruíz, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de presentar su Tercer Informe de Gobierno, donde destacó los múltiples “récords históricos” que han tenido lugar durante su administración.

La mañana de este miércoles primero de septiembre el presidente López Obrador ofreció su Tercer Informe desde el Salón Juárez de Palacio Nacional, donde el mandatario federal declaró que su gobierno optó por intensificar el combate a la corrupción.

De acuerdo con López Obrador, se logró eliminar “la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, beneficiarios del influyentismo y se estableció en la Constitución, se tipificó la corrupción como delito grave, pues no lo era, sin conceder al inculpado la posibilidad de obtener libertad bajo fianza”.

Y agregó: “es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula, no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad: moralizar la vida pública de México”.

De acuerdo con López Obrador, se logró eliminar “la condonación de impuestos a grandes contribuyentes y beneficiarios del influyentismo (Foto:Archivo)

Ante su declaración, la senadora Xóchitl Gálvez recordó a través de su cuenta de Twitter que en su administración se ha dado la opacidad y las compras a sobreprecio, así como se han difundido videos de “familiares incómodos” acusados de recibir dinero, contratos o créditos.

En la publicación, la panista aseguró que los tres años de su gobierno bastaron para que los mexicanos se dieran cuenta que la lucha anticorrupción de AMLO se quedó sólo en palabras.

“Opacidad, adjudicaciones directas, familiares incómodos, compras a sobreprecio. ¿Le sigo? Tres años con la #4T nos ha bastado para darnos cuenta que la lucha contra la corrupción quedó solo en el discurso. #Reprobado”, escribió en su red social.

Otro tema criticado por la senadora fue en el sector energético, pues durante la entrega del Informe, el mandatario indicó que busca una nueva política energética para producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas, destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes.

Gálvez Ruíz afirmó que en estos tres años el país se convirtió en una amenaza par el medio ambiente (Foto: @alexdperez / Twitter - captura de pantalla.)

Por ello, Gálvez Ruíz afirmó que en estos tres años el país se convirtió en una amenaza par el medio ambiente, ya que AMLO impide el desarrollo de energías limpias con políticas “arcaicas” que apuestan al petróleo.

“A tres años de la llegada de esta administración, México se ha convertido en una amenaza para el Medio Ambiente con políticas y leyes arcaicas que apuestan al combustóleo e impiden el desarrollo de Energías Limpias y alternativas verdes”, sentenció.

Asimismo, aseveró que el presidente de la República desapareció el Seguro Popular, esquema fundado en el sexenio del panista Vicente Fox Quesada, y condenó a la ciudadanía a vivir con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), “un sistema de salud en el que la falta de atención médica y el desabasto de medicamentos son el pan de cada día”.

Sobre las remesas, el mandatario celebró el “récord histórico” de julio, de USD 4,540 millones, divulgado este miércoles por el Banco de México (Banxico); y es que el banco central informó que entre enero y julio, el país sumó USD 28,187 millones en remesas, un aumento del 23.51% respecto al mismo periodo de 2020 luego de que en el séptimo mes del año se llegara a un récord de USD 4,540 millones.

La senadora panista dijo que las remesas no son un logro de su gobierno (EFE/Hilda Ríos/Archivo)

Sin embargo, la senadora panista dijo que las remesas no son un logro de su gobierno, ya que el esfuerzo de connacionales que enviaron dinero a sus familias, “quienes la están pasando mal por falta de trabajo en México. No es para presumir”.

En el último tuit referente al Tercer Informe, Xóchitl Gálvez realizó un recuento de daños de la llamada Cuarta Transformación, en donde destacó:

“Energía más cara y contaminante

Incertidumbre y retroceso en inversión

Caída económica

Falsa austeridad

Persecución a periodistas y activistas

Corrupción y opacidad

#SinHechosSoloPalabras”.

