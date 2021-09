“Informe de mentiras”: la ácida crítica de Kenia López Rabadán a AMLO

Kenia López Rabadán llamó "Informe de mentiras" al acto que encabezó este día el presidente López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este miércoles 1º de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció su Tercer Informe de Gobierno desde el Salón Juárez de Palacio Nacional. En punto de las 10:00 horas (horario del centro del país) dio a conocer los avances de su administración en materia económica, de seguridad, de desarrollo y en el combate a la pandemia por COVID-19.

Dentro del aspecto económico, el mandatario aseveró que gracias al alza del salario mínimo, ahora a un ciudadano común le alcanza para comprar “casi dos kilos más” de tortillas, a comparación con lo que se podía obtener durante el sexenio pasado.

“Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla (mensualmente), y ahora, a pesar de la inflación, 7.7 kilogramos, es decir, casi dos kilos más”, puntualizó.

Este 1º de septiembre, AMLO ofreció su Tercer Informe de Gobierno en Palacio Nacional (Foto: Gobierno de México)

Dicho comentario generó polémica en redes sociales, especialmente en el grupo opositor, ya que catalogaron como una mentira los dichos de López Obrador.

Tal fue el caso de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter decidió comparar los precios máximos de tal alimento durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO.

A través de una imagen que adjuntó a su mensaje, la panista señaló que entre Calderón y Peña el precio solo aumentó 1.73 pesos, a diferencia de los 6.14 pesos que ha aumentado desde que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) asumió el Poder Ejecutivo Federal.

La senadora panista comparó el precio de las tortillas durante tres años (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Asimismo, la legisladora sentenció que el tabasqueño lo que ofreció a la ciudadanía fue un “informe de mentiras”, posteriormente se lanzó contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que aseguró que el gobierno federal “no sirve”.

“En el #InformeDeMentiras dice que en su gobierno alza para comprar más tortillas ¡MIENTE! Con @FelipeCalderon $11.13 el kilo. Con @EPN $12.86 el kilo. Con @lopezobrador_ $18.00 el kilo. El gobierno de Morena no sirve”, tuiteó.

López Rabadán llamó al presidente "Amlocho Pinocho" (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Minutos más tarde, la senadora también aseguró que al presidente mexicano se le olvidó abordar algunas temáticas en su informe, especialmente aquellas en donde se han visto presuntamente involucrados sus hermanos y la estrategia en el manejo de la contigencia sanitaria.

Por tal razón, López Rabadán decidió referirse al mandatario como “Amlocho Pinocho” y aseguró que la transmisión de este día solo fue “show del gobierno”.

“Este show del gobierno es un #InformeDeMentiras: No dice nada de PIO ni de FELIPA. No dice nada del MEDIO MILLÓN DE MUERTES POR COVID. No dice nada de los 100 MIL ASESINATOS. No dice nada de la falta de medicamentos para niños con cáncer. Amlocho Pinocho”, redactó en sus redes sociales.

Andrés Manuel López Obrador solo contó con la presencia de su gabinete en la entrega del informe (Foto: Galo Cañas/CUARTOSCURO.COM)

No obstante, el originario de Macuspana, Tabasco, mandó un mensaje a sus adversarios, a los cuales denominó “tecnócratas neoliberales” y les pidió aprender de las medidas que ha estado instrumentando desde el 1º de diciembre de 2018.

“La transformación está en marcha y aunque es necesario poner al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible. También estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el el gobierno”, refirió.

En tanto, aseveró que una medida decisiva para parar en seco la tendencia privatizadora fue dejar de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas.

Aunque destacó que lo más importante, es que se ha detenido las privatizaciones en el sector energético, es decir, en petróleo y electricidad.

